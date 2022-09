Formula 1, Gp di Singapore: quando e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Asia, a Singapore. Il Gp di Singapore 2022 è il diciassettesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Singapore: dove eravamo rimasti

Dopo due anni finalmente i piloti di Formula 1 torneranno a guidare in uno dei circuiti più amati dagli appassionati: la pista cittadina di Singapore. L’ultimo Gran Premio si è corso nel tempio della velocità, in Italia, a Monza. Era troppo attesa la vittoria della Ferrari, ma sfortunatamente per il pubblico di casa Max Verstappen, campione in carica con la RedBull, ha strappato il primo posto del podio a Charles Leclerc che è arrivato secondo.

Il ferrarista spagnolo Carlos Sainz è stato il vero MVP della gara, partito in fondo e arrivato quarto. Terzo posto per la Mercedes guidata da George Russell. Ha fatto tanto discutere il finale di gara, che si è conclusa con la Safety Car. Tantissime le polemiche, soprattutto da parte della Ferrari, che avrebbe potuto chiudere con un terzo posto e una vittoria di Leclerc su Verstappen. Singapore è una delle ultime tappe del mondiale, siamo a sei gare dal gran finale e tutto può ancora succedere nonostante il distacco di Verstappen dagli altri piloti in corsa per il titolo.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8

Il Gp di Singapore si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 30 settembre 2022



Ore 12.00: Prove Libere 1

Ore 15.00: Prove Libere 2

Sabato 1 ottobre 2022

Ore 12.00: Prove Libere 3

Ore 15.00: Qualifiche

Domenica 2 ottobre 2022

Ore 14.00: GP Formula 1

Orari e programma su TV8

Sabato 1 ottobre 2022

Ore 18.30: Qualfiche

Domenica 2 ottobre 2022