Domenica 10 aprile 2022 torna la Formula 1 e sbarca a Melbourne. E’ quasi tutto pronto per il Gp d’Australia. L’ultimo Gran Premio nello Stato oceanico si è tenuto nel 2019.

Formula 1, torna il Gran Premio d’Australia

Occhi puntati sulla Ferrari e sulla Red Bull: sarà di nuovo testa a testa? Charles Leclerc e Max Verstappen hanno dato spettacolo nell’ultimo Gp che si è corso a Jeddah, in Arabia Saudita. Il numero 16 di casa Ferrari ha un vantaggio significativo sul rivale olandese: 45 punti contro 25 punti. Verstappen, campione in carica, nel primo appuntamento dell’anno in Bahrein è stato costretto al ritiro a causa di un guasto alla sua monoposto (lo stesso problema lo ha avuto anche il compagno di scuderia Sergio Perez).

Le Ferrari invece volano e il duo Lecler-Sainz sembra inarrestabile. Due podi consecutivi per i ferraristi e un primo posto con 78 punti per la scuderia di Maranello.

Non solo Ferrari e Red Bull

Oltre al duello tra Leclerc e Verstappen, è sotto i riflettori anche il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Reduce da due prestazioni deludenti, nonostante un terzo posto in Bahrein, l’inglese vuole dimostrare di essere ancora in corsa per il titolo.

La scuderia Mercedes deve assolutamente rimettersi in pista e il fatto che debbano correre con il “sangue agli occhi” non va sottovalutato. Attenzione anche alla scuderia britannica McLaren che ha collezionato solo 6 punti in due gare. Da grande protagonista e rivale della Ferrari nel 2021 ad ottava in classifica. Gli inglesi potrebbero puntare tutto sul pilota che domenica correrà in casa: Daniel Ricciardo. L’australiano non vuole fare brutta figura davanti al suo pubblico e vuole mantenere alto il morale della scuderia con il suo ottimismo.

Quando e dove vedere il Gp d’Australia

Il terzo appuntamento con la Formula 1 parte venerdì 8 aprile 2022. Il tutto andrà in onda su Sky Sport F1, al canale 207, o su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Venerdì 8 aprile

Ore 05:00 Prove Libere 1

Ore 08:00 le Prove Libere 2

Sabato 9 aprile

Ore 05.00 Prove Libere 3

Ore 07:00 Qualifiche

Domenica 10 aprile

Ore 08:00 Gran premio