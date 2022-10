Formula 1, la griglia di partenza del GP USA: Sainz si prende la pole

Sono terminate dopo una lunga ora le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti. Da segnalare che nelle prove libere, si sono distinti Max Verstappen e le due rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La pole position alla fine è stata conquistata proprio da quest’ultimo, seguito dal compagno di squadra (dovrà retrocedere per la penalità) e Max Verstappen.

Formula 1, le qualifiche negli USA: la griglia di partenza

Di seguito vediamo come si sono concluse queste qualifiche in vista della gara del 23 ottobre:

Carlos SAINZ Ferrari 1:34.356 Charles LECLERC Ferrari+0.065 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.092 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.289 Lewis HAMILTON Mercedes +0.591 George RUSSELL Mercedes +0.632 Lance STROLL Aston Martin +1.242 Lando NORRIS McLaren +1.334 Fernando ALONSO Alpine +1.520 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.963 Alexander ALBON Williams Sebastian VETTEL Aston Martin Pierre GASLY AlphaTauri Guanyu ZHOU Alfa Romeo Yuki TSUNODA AlphaTauri Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team Daniel RICCIARDO McLaren Esteban OCON Alpine Mick SCHUMACHER Haas F1 Team Nicholas LATIFI Williams

Penalità importante per Leclerc

Va segnalato che non ci sono buone notizie per Charles Leclerc. Il pilota della scuderia del Cavallino rampante dovrà retrocedere di 10 posizioni in quanto ha dovuto cambiare sia il motore che il turbo. Tra i piloti che dovranno scontare la penalità anche Alonso, Perez e Zhou. Lo stesso Leclerc durante le qualifche, ha premuto forte l’acceleratore al fine di limitare gli effetti della penalità.