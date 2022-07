Al termine della Qualifiche che si sono disputate alle 16.00, questa è la griglia di partenza definitiva per il Gp di Francia di F1.

F1, Gp di Francia: griglia di partenza

1. Chares Leclerc

2. Max Verstappen

3. Sergio Perez

4. Lewis Hamilton

5. Lando Norris

6. George Russell

7. Fernando Alonso

8. Yuki Tsunoda

9. Daniel Ricciardo

10. Esteban Ocon

11. Valtteri Bottas

12. Sebastian Vettel

13. Alexander Albon

14. Pierre Gasly

15. Lance Stroll

16. Guanyu Zhou

17. Mick Schumacher

18. Nicholas Latifi

19. Carlos Sainz (Cambio Power Unit)

20. Kevin Magnussen (Cambio Power Unit)

Come sono andate le prove libere

Molto bene la Ferrari nelle Prove Libere 1 e 2 che ha segnato il primo e il secondo tempo. La Red Bull in Prove Libere 1 e 2 sembrava avesse più difficoltà. Verstappen ha dichiarato che nella giornata di venerdì non riuscivano a trovare il bilanciamento sperato nella macchina. Sempre venerdì la Red Bull ha impostato le Prove Libere in ottica di simulazione qualifica, che fa pensare che avessero paura di non arrivare in prima fila oggi, 23 luglio 2022.

Durante le Prove Libere 3 si è capovolta la situazione in quanto la Red Bull di Max Verstappen si è aggiudicata il primo tempo. Secondo e terzo tempo le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.