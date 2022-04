Prima di svelarvi i risultati pole position per la Formula 1 di Imola 2022, facciamo una brevissima introduzione. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situato appena fuori la città di Imola nella regione italiana dell’Emilia-Romagna, è stato teatro di 28 Gran Premi.

Di nuovo nel calendario della Formula 1 dal 2020, la pista italiana è pronta a ospitare la sua terza edizione consecutiva. Considerato come una storica pista di Formula 1, il layout a 19 curve offre sia sezioni veloci che tecniche. Con una velocità media di 151km/h per giro, i piloti passano il 70% del tempo a piena carica durante ogni giro.

Piloti Ferrari preferiti sotto la pioggia

Nell’unica sessione di prove libere del venerdì, le Ferrari erano le favorite nelle condizioni difficili.

Carlos Sainz ha stabilito il tempo più veloce davanti al suo compagno di squadra Charles Leclerc, che ha fatto diversi errori ma senza conseguenze. Le due auto Haas, quarto e quinto posto in EL1, hanno anche mostrato una buona forma. Per quanto riguarda i piloti francesi, 12° in EL1, Pierre Gasly ha sperato di brillare su un circuito dove è sempre stato a suo agio: nelle ultime due edizioni il pilota si è qualificato 4° nel 2020 e 5° nel 2021.

Per Alpine, Esteban Ocon era felice con il suo set-up di pista asciutta, ma ha dovuto affrontare la pioggia ieri pomeriggio prima di tornare a una pista asciutta domenica.

Risultati pole position Formula 1 Imola 2022: dalle 17:00 alle 18:00

17:00: La luce diventa verde! La Haas di Schumacher e le due Mercedes sono le prime a scendere in pista con pneumatici intermedi su una pista asciutta.

17:02: Le due Alfa Romeo scendono in pista su gomme slick morbide (rosse).

17:04: Primo riferimento fissato da Lewis Hamilton in 1’27″214! Il sette volte campione del mondo ha completato il suo giro con gomme intermedie.

17:05: Lance Stroll prende il comando con un giro di 1’23″419.

17:06: BANDIERA ROSSA! Dopo aver preso fuoco, il disco del freno posteriore destro della Williams di Alex Albon è appena esploso in pista. Il pilota thailandese ha lasciato diversi pezzi di detriti nell’ultimo settore.

17:09: I commissari di pista sono impegnati a pulire la pista tra le curve 13 e 15.

17.11: La sessione di qualificazione di Alex Albon si conclude prematuramente, il pilota Williams logicamente partirà per ultimo nella gara sprint.

17h13: La direzione di gara annuncia che la sessione riprenderà tra 4 minuti.

17h17: Bandiera verde! I piloti sono di nuovo in pista per gli ultimi 12 minuti di questa Q1.

17:19: I piloti stanno facendo dei giri e i tempi stanno scendendo! Fernando Alonso ha stabilito il tempo più veloce di 1’21″363.

17:22 : Carlos Sainz e Charles Leclerc portano le due Ferrari in cima alla classifica dei tempi, lo spagnolo è in testa davanti al suo compagno di squadra monegasco.

17:24: Meno di 5 minuti nel Q1! Ocon, Magnussen, Schumacher, Gasly e Latifi sono nella zona rossa.

17:26: In cima, Leclerc prende il miglior tempo dal suo compagno di squadra per 15 millesimi.

17:28: 2 minuti alla fine e le Mercedes stanno soffrendo! Russell 13° e Hamilton 14° sono vicini alla zona rossa.

Bandiera a scacchi Q1: Lewis Hamilton si salva per 4 millesimi di secondo! Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon e Albon sono fuori.

📸 Hamilton finishes P15, and squeaks into Q2 ❌ DRIVERS OUT IN Q1 ❌

Tsunoda

Gasly

Latifi

Ocon

Albon #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/D5Z5RmIYss — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Bandiera a scacchi Q1: risultato terribile per i francesi, Gasly partirà solo dal 17° posto e Ocon, vittima di un problema al cambio, inizierà la gara sprint in 18° posizione.

17:39: La Q2 è appena iniziata! La pista continua a migliorare e le auto continuano a guadagnare tempo sul giro.

17h40: Miglior tempo per Carlos Sainz in 1’18″990! Le Ferrari sono rapidamente scese in pista, con gli ingegneri che temono un ritorno della pioggia.

17:42: BANDIERA ROSSA! Carlos Sainz sbatte contro il muro! Il pilota spagnolo ha perso il posteriore della sua Ferrari alla curva 18.

17:45: La direzione di gara annuncia che la sessione riprenderà alle 17:50! I commissari di pista devono liberare la Ferrari che è bloccata nella ghiaia.

17:48: In tribuna, gli ombrelli sono fuori! Attenzione, la pioggia potrebbe congelare l’attuale classifica del Q2 ed eliminare Russell 11° e Hamilton 13°.

17:50: Bandiera verde! La sessione è ripresa ma è ancora molto tranquilla in pista, tutti i piloti sono ancora ai box.

17:55: Mancano 5 minuti in questa Q2 e nessun pilota è in pista! Le squadre sono consapevoli che non saranno in grado di migliorare i loro tempi a causa del ritorno della pioggia.

17:58: Lance Stroll ha appena lasciato la sua auto! Consapevole che non sarà in grado di migliorare, il canadese lascia i box e partirà 15° in gara.

18h00:I dieci piloti che saranno in Q3 sono scesi in pista con gomme intermedie per preparare la parte finale delle qualifiche.

Risultati pole position Formula 1 Imola 2022: dalle ore 18:00 alle qualifiche

Bandiera a scacchi Q2: intrappolati dalla bandiera rossa causata da Carlos Sainz, Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou e Stroll sono eliminati!

Bandiera a scacchi Q2: un’altra delusione per il team Mercedes! Questa è la prima volta da 187 gare e il GP del Giappone 2012 che nessuna Mercedes sarà presente in Q3.

18:10: Luce verde! È il momento della parte finale della sessione di qualifiche, con i piloti che inseguono la pole position su gomme intermedie.

18h11 : Charles Leclerc è il primo pilota a iniziare la cella di cronometraggio! La pista è di nuovo fradicia e le auto sollevano molta acqua.

18:13 : BANDIERA ROSSA! Kevin Magnussen ha appena schiantato la sua Haas nella ghiaia alla curva 12. Bloccato per un minuto buono, il danese è riuscito finalmente a uscire.

18h16: La sessione riprenderà alle 18h18, restano 8 minuti per la pole position.

18:18: Bandiera verde! Fernando Alonso è il primo pilota a tornare in pista.

18h21 : Lando Norris prende il miglior tempo in 1’29″968, Leclerc sarà presto eclissare il tempo della McLaren.

18:23 : Leclerc prende il comando e segna un tempo di 1’28″778! Il monegasco è davanti a Max Verstappen per pochi millesimi.

18h24 : Nonostante una bandiera gialla nel terzo settore che ha costretto Max Verstappen a rallentare, l’olandese prende il comando e attacca 7 decimi a Leclerc.

18:25: BANDIERA ROSSA! Valtteri Bottas si è fermato all’uscita della curva 15, il pilota Alfa Romeo ha subito un problema tecnico.

18:28: Mentre l’Alfa Romeo viene liberata dalla pista, la Ferrari si prepara a tornare in pista. Mancano 2 minuti per la pole position.

18:32: La direzione di gara annuncia che la sessione riprenderà alle 18:38, il carro attrezzi sta riportando Bottas e la sua auto.

18:38: Luce verde! Sono gli ultimi tre minuti della sessione, Charles dovrà scaldare le gomme molto rapidamente per sperare di ottenere la pole position.

18:40 : Una nuova bandiera rossa mette fine a queste qualifiche! Lando Norris si è appena schiantato con la sua McLaren nella ghiaia alla curva 12.

Bandiera a scacchi: Max Verstappen sorprende Leclerc e prende la pole position. L’olandese inizierà la gara di sprint davanti a Leclerc e Norris.

Bandiera a scacchi: 4°, Kevin Magnussen firma la migliore qualifica nella storia della Haas, il danese partirà davanti a Fernando Alonso che completa la Top 5.

