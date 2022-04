F1 Imola 2022: il programma completo del weekend

Questo primo Gran Premio della stagione in Italia sarà l’occasione per rivedere il formato delle qualifiche sprint! Durante questo formato, le qualifiche avverranno in due fasi:

Le classiche qualifiche del venerdì che determinano la griglia della gara sprint.

La gara sprint di sabato, la cui posizione finale determina la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

Per questa stagione, i primi 8 classificati nella gara sprint ottengono punti per il campionato del mondo secondo la seguente scala (dal 1° all’8°): 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Questo formato avrà luogo in tre Gran Premi in questa stagione: Emilia-Romagna, Austria e Brasile.

La Red Bull manca di affidabilità

La Red Bull ha iniziato il quarto turno della stagione dietro la Mercedes nella classifica costruttori, a causa di tre ritiri in tre gare per il marchio austriaco.

Max Verstappen ha descritto una tale mancanza di affidabilità come inaccettabile. L’olandese si è già ritirato due volte in tre gare; l’unica volta che non si è ritirato ha vinto il Gran Premio. Attualmente Verstappen è 6° in campionato, dietro Lewis Hamilton (5), 46 punti dietro Charles Leclerc (1).

Leclerc senza un avversario a Imola?

È il leader del campionato del mondo con 71 punti su un possibile 78 in 3 gare: Charles Leclerc arriva a Imola con piena fiducia.

Durante l’ultimo Gran Premio, in Australia, il monegasco ha raggiunto, per la seconda volta in questa stagione, il triplo con pole position, vittoria e il miglior giro in gara. Leclerc ha anche impostato tutti i giri di gara più veloci dall’inizio della stagione.

Circuito Enzo e Dino Ferrari (Imola) per il Gran Premio dell’Emilia Romagna

Lunghezza: 4.909m

Giri a sinistra: 10

Giri a destra: 9

Zona DRS: 1

Numero di giri da coprire: 63

Distanza totale percorsa: 309.049km

F1 Imola 2022: il programma completo del fine settimana

Prove libere 1 : venerdì 22 aprile 2022; ore 13:30/ 14:30

: venerdì 22 aprile 2022; ore 13:30/ 14:30 Qualificazioni : venerdì 22 aprile 2022; ore 17:00/ 18:00

: venerdì 22 aprile 2022; ore 17:00/ 18:00 Prove libere 2 : sabato 23 aprile 2022; ore 12:30/ 13:30

: sabato 23 aprile 2022; ore 12:30/ 13:30 Gara sprint : sabato 23 aprile 2022; Inizio alle 16:30

: sabato 23 aprile 2022; Inizio alle 16:30 Gara domenica: 24 aprile 2022; Inizio alle 15:00

Leggi anche: