Gp di Imola 2022: orari e dove vederlo

L’attesa è finita, è tutto pronto per il Gp d’Emilia Romagna 2022. Si tratta del primo appuntamento in Italia delle monoposto di Formula 1 e il quarto appuntamento del mondiale. Il circuito è l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e si trova ad Imola, città metropolitana di Bologna.

Gp di Imola 2022: la Ferrari è inarrestabile

Le “rosse” quest’anno sembrano irraggiungibili e Charles Leclerc vola al primo posto nella classifica piloti. La Ferrari è sul podio della classifica costruttori e Carlos Sainz vuole rimediare al disastro del Gp d’Australia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per godersi una gara perfetta che può segnare il primo trionfo italiano in casa. Attenzione però a Max Verstappen che è sempre in agguato.

Dove vedere il Gp

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8 in chiaro, su Sky e su NOW Tv. Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su TV8

Venerdì 22 aprile

Ore 9:50: prove libere 1 F3

Ore 11:00: prove libere 1 F2

Ore 13:15: Paddock Live

Ore 13:30: prove libere 1 F1

Ore 14:30: Paddock Live

Ore 14:55: qualifiche F3

Ore 15:50: qualifiche F2

Ore 16:30: Paddock Live

Ore 17:00: qualifiche F1

Ore 18:15: Paddock Live

Ore 18:25: prove libere Porsche Super Cup

Ore 19:20: Paddock Live Show

Sabato 23 aprile

Ore 10:30: Sprint Race F3

Ore 12:15: Paddock Live

Ore 12:30: prove libere 2 F1

Ore 13:30: Paddock Live

Ore 13:55: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15:45: #skymotori

Ore 16:00: Paddock Live

Ore 16:30: qualifiche Sprint F1

Ore 17:15: Paddock Live

Ore 17:50: Sprint Race F2

Ore 18:50: Paddock Live Show

Domenica 24 aprile

Ore 8:45: Formula Race F3

Ore 10:15: Formula Race F2

Ore 12:00: gara Porsche Super Cup

Ore 13:30: Paddock Live

Ore 15:00: Gara F1

Ore 17:00: Paddock Live

Ore 17:30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19:00: Race Anatomy

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Imola si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K. Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 22 aprile

Ore 9:50: prove libere 1 F3

Ore 10:00: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 11:00: prove libere 1 F2

Ore 13:15: Paddock Live

Ore 13:30: prove libere 1 F1

Ore 14:30: Paddock Live

Ore 14:55: qualifiche F3

Ore 15:50: qualifiche F2

Ore 16:30: Paddock Live

Ore 17:00: qualifiche F1

Ore 18:15: Paddock Live

Ore 18:25: prove libere Porsche Super Cup

Ore 19:20: Paddock Live Show

Sabato 23 aprile

Ore 10:30: Sprint Race F3

Ore 12:15: Paddock Live

Ore 12:30: prove libere 2 F1

Ore 13:30: Paddock Live

Ore 13:55: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15:45: #skymotori

Ore 16:00: Paddock Live

Ore 16:30: qualifiche Sprint F1

Ore 17:15: Paddock Live

Ore 17:50: Sprint Race F2

Ore 18:50: Paddock Live Show

Domenica 24 aprile

Ore 8:45: Formula Race F3

Ore 10:15: Formula Race F2

Ore 12:00: gara Porsche Super Cup

Ore 13:30: Paddock Live

Ore 15:00: Gara F1

Ore 17:00: Paddock Live

Ore 17:30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19:00: Race Anatomy