Formula E a Napoli: il lungomare diventa un emozionante autodromo

Il lungomare di Napoli, scenario mozzafiato, accoglie il Gran Premio di Formula E, un evento imperdibile che offre un mix avvincente di adrenalina e spettacolo elettrizzante.

La città di Napoli si prepara ad ospitare un evento automobilistico di grande prestigio: il Gran Premio di Formula E. Questa manifestazione, dedicata alle monoposto elettriche, avrà luogo sul lungomare di via Caracciolo, dove il paesaggio marittimo si trasformerà in un vero e proprio autodromo. L’evento, inaugurato oggi, si protrarrà fino all’8 dicembre e vedrà la partecipazione di piloti di fama internazionale.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di figure di spicco come il vicepremier Matteo Salvini, il sindaco Manfredi e il noto produttore Aurelio De Laurentiis. L’edizione del 2025, che rappresenta la seconda a Napoli, si preannuncia ricca di sorprese e novità, grazie alla riprogettazione del circuito che raddoppia in lunghezza rispetto all’anno precedente. Questo tracciato non solo ospiterà il Gran Premio, ma potrebbe anche diventare un’opzione per future gare di Formula 1, specialmente in concomitanza con la Coppa America.

Un parterre di campioni

Tra i 150 piloti iscritti, spiccano nomi noti come il campione del mondo senior Angelo Lombardo e Paolo Gagliardini, campione europeo over. La competizione si preannuncia avvincente, non solo per la presenza di questi campioni, ma anche per la partecipazione di pluricampioni italiani nel karting. Tra i nomi di spicco troviamo Vito Postiglione, Francesco Turizio, Piero Nappi, Rosario Iaquinta e molti altri, pronti a dare vita a gare mozzafiato.

Attività per famiglie e giovani

Il Racing Show non è solo per gli appassionati di motori, ma anche un evento dedicato alle famiglie. Oggi si è svolta una gara nazionale di karting, che rappresenta il cuore pulsante della manifestazione. Per i più piccoli, è stato allestito uno spazio di karting in piazza, dove i giovani aspiranti piloti possono cimentarsi in prove di guida in un ambiente sicuro e divertente.

Un programma ricco di eventi

Il vero clou della manifestazione si svolgerà domani, 7 dicembre, quando il circuito sarà teatro di prove libere, qualifiche e le fasi eliminatorie della GT Cup Challenge. Durante la giornata, il pubblico potrà assistere anche a esibizioni di veicoli storici, come quelle previste dal Revival Trofeo Renault, che porterà in pista auto legendarie della casa francese.

Concorso d’eleganza e chiusura spettacolare

La giornata di domenica sarà dedicata al concorso d’eleganza in onore della Mille Miglia della Magna Grecia, dove verranno esposte auto storiche e moderne. Infine, l’8 dicembre si svolgerà la giornata conclusiva con le ultime sfide del Rally Master Show e una sequenza di esibizioni ad alta velocità. La parata dei campioni, che vedrà protagonisti piloti di ieri e di oggi a bordo di vetture iconiche, accenderà l’entusiasmo del pubblico. La manifestazione si concluderà alle 16:15 con la premiazione dei vincitori e un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà il Golfo di Napoli.