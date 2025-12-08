Formula E a Napoli: Trattative e Futuro del Motorsport nella Città Partenopea

La Formula E potrebbe sbarcare a Napoli, offrendo un'opportunità significativa per il settore turistico e la mobilità sostenibile.

La città di Napoli si appresta a vivere un momento storico nel mondo del motorsport. Dopo l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini durante l’inaugurazione del Napoli Racing Show, le prime trattative per ospitare una gara mondiale di Formula E potrebbero partire già da martedì. Questo evento rappresenterebbe non solo un’occasione straordinaria per la città, ma anche un’importante opportunità di sviluppo economico e turistico.

Un’opportunità per Bagnoli

Il presidente dell’ASD Racing Show, Enzo Rivellini, ha rivelato che il delegato della Formula E, Massimo Palermo, è rimasto colpito dalla bellezza di Napoli e ha formalizzato un invito al Comune di Napoli, all’ACI e agli organizzatori dell’evento per avviare trattative. L’idea è quella di utilizzare l’area di Bagnoli, trasformando uno spazio industriale in un circuito urbano capace di ospitare la competizione.

Un progetto di riqualificazione urbana

Il piano prevede la costruzione di nuove strade nell’area della ex acciaieria, che saranno aperte al traffico cittadino e percorribili dai residenti. Queste modifiche non solo serviranno per le gare del campionato di Formula E, ma rappresenteranno un impulso significativo alla viabilità della zona. Rivellini ha sottolineato che, sebbene le strade siano destinate alle competizioni per soli sette giorni, la loro creazione avrà un impatto duraturo sulla mobilità urbana e sul tessuto economico di Napoli.

Un evento di grande richiamo

La Formula E è un campionato di corse automobilistiche che si svolge esclusivamente con veicoli elettrici, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e attento alle tematiche ambientali. La possibilità di ospitare una tappa di questo prestigioso campionato rappresenta un vettore di sviluppo per Napoli, che potrebbe diventare un polo d’attrazione per il turismo di alta fascia. Rivellini ha espresso l’importanza di avere una visione ampia, che punti a eventi di alto livello, superando il tradizionale turismo del “mordi e fuggi”.

Supporto delle istituzioni

Il presidente dell’ASD Racing Show ha anche voluto ringraziare il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi per il supporto ricevuto. Rivellini ha evidenziato l’impegno del governo, in particolare del Ministro Salvini, che ha mostrato disponibilità a collaborare con l’ACI e il Commissario Straordinario Tullio Del Sette, per garantire il successo dell’evento. Questo sostegno istituzionale è fondamentale per realizzare un progetto così ambizioso.

L’arrivo della Formula E a Napoli potrebbe segnare un cambiamento radicale per la città, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la sua immagine a livello internazionale. La collaborazione tra le istituzioni, gli organizzatori e la comunità locale sarà cruciale per concretizzare questa visione. Con un approccio strategico, Napoli potrebbe non solo ospitare una gara, ma diventare un punto di riferimento nel panorama del motorsport elettrico.