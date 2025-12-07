Formula E: Dennis trionfa a San Paolo in una gara mozzafiato piena di colpi di scena

Il campionato di Formula E ha preso il via sul circuito del Sambodromo di San Paolo del Brasile, regalando agli spettatori una corsa ricca di emozioni e colpi di scena. A trionfare è stato Jake Dennis, il campione del mondo in carica, che ha saputo gestire al meglio una gara complicata, culminata in un finale thrilling dopo un incidente che ha costretto la direzione gara a esporre una bandiera rossa.

Il debutto della nuova stagione è stato segnato da un’ottima performance di Dennis, che ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Oliver Rowland e Nick Cassidy, quest’ultimo portando la Citroen sul podio al suo esordio nella categoria elettrica.

Un inizio di gara movimentato

La qualificazione ha visto Pascal Wehrlein conquistare la pole position, ma una penalizzazione per slittamento in pit lane lo ha relegato in quarta posizione, favorendo l’ascesa di Dennis. La corsa ha avuto un avvio turbolento, con incidenti tra diverse vetture che hanno stravolto la classifica iniziale e creato un clima di grande tensione.

Incidenti e strategia

Il primo giro ha visto le due vetture Mahindra coinvolte in un contatto, che ha portato alla foratura di Dan Ticktum. Questo ha permesso a Dennis di stabilire un ritmo costante, gestendo con attenzione la carica della batteria mentre gli avversari si sfidavano per recuperare posizioni. La gara ha visto anche momenti di alta strategia, con attivazioni dell Attack Mode che hanno ribaltato le sorti dei concorrenti.

Il colpo di scena finale

Nel corso della gara, Nick Cassidy ha dimostrato la sua abilità, recuperando posizioni grazie all’Attack Mode, ma un lungo periodo di Safety Car ha cambiato le carte in tavola. L’incidente di Edoardo Mortara ha portato a una lunga attesa, e una volta ripartiti, la tensione era palpabile. La direzione gara ha poi esposto la bandiera rossa dopo un gravissimo incidente che ha coinvolto Pepe Martì, costringendo a un’interruzione per rimuovere i detriti dalla pista.

Ripartenza e conclusione

Con la ripartenza avvenuta su un solo giro lanciato, Dennis ha mantenuto il controllo, resistendo agli attacchi di Rowland e garantendo a Cassidy il terzo posto. Questo risultato segna un debutto straordinario per Citroen, che si presenta in Formula E con un podio immediato. Al quarto posto si è piazzato Wehrlein, seguito da Felipe Drugovich, che ha esordito con buone prestazioni nonostante le difficoltà iniziali.

La giornata si è conclusa con la soddisfazione di Dennis, che ha ottenuto punti preziosi per il campionato, mentre Rowland ha messo in mostra la sua capacità di recupero dalla tredicesima posizione. Con un numero ridotto di vetture arrivate al traguardo, solo dodici piloti hanno completato la gara, evidenziando le difficoltà e l’imprevedibilità della Formula E.

Il campionato ora si prepara per la prossima gara, prevista a Città del Messico, dove i piloti avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e rimediare agli errori commessi in questo primo appuntamento. La stagione promette di essere avvincente e ricca di sfide, mentre i team lavorano per affinare le loro strategie e migliorare le performance delle vetture.