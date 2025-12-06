Formula E: Inizio della Stagione 12 con il São Paulo E-Prix

Il Campionato di Formula E riparte con il São Paulo E-Prix, presentando numerose novità e sfide appassionanti da affrontare.

Il mondo della Formula E si prepara a riaccendere i motori nel cuore pulsante del Brasile, a San Paolo, per dare il via alla dodicesima stagione del campionato. Questo evento, intitolato 2025 Google Cloud São Paulo E-Prix, rappresenta un importante passo avanti, non solo per la competizione, ma anche per il coinvolgimento di nuovi partner e innovazioni.

Il tracciato e le sfide della gara

Il circuito del Sambódromo, lungo 2,933 km, presenta una configurazione intrigante con tre lunghi rettilinei e una serie di chicane tecniche. Queste caratteristiche promettono di rendere la gara intensa e ricca di sorpassi, grazie a punti strategici dove i piloti possono esprimere il loro talento. Inoltre, le temperature elevate e la scarsa aderenza del tracciato aggiungeranno un ulteriore livello di difficoltà, rendendo cruciale la gestione dell’energia e la strategia di gara.

Protagonisti attesi

Tra i volti più attesi figura il Campione del Mondo in carica, Oliver Rowland. Non solo deve difendere il suo titolo, ma è chiamato a stabilire un ritmo forte fin dall’inizio della stagione. Rowland è consapevole delle insidie del circuito e sa che sarà fondamentale trovare un buon feeling con la pista sin dalle prime sessioni di prove.

Novità nel mercato piloti e squadre

La stagione 12 si presenta con un mercato piloti in fermento, caratterizzato da numerosi cambiamenti. Tra i debutti più attesi spicca quello di Felipe Drugovich, che correrà davanti al suo pubblico con la squadra Andretti, avviando una carriera che potrebbe rivelarsi decisiva. Accanto a lui, la presenza di Lucas Di Grassi, pilota esperto e carismatico, porterà ulteriore dinamismo all’atmosfera di gara.

Nuovi team e regolamenti

Un’importante novità è l’ingresso di Citroën Racing, che partecipa al campionato con una coppia di piloti di alto livello: Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne. Questo cambiamento ha già modificato le gerarchie nel campionato, mentre il trasferimento di Antonio Félix da Costa in Jaguar ha dato vita a una delle line-up più competitive degli ultimi anni.

Regole e format di gara

La dodicesima stagione introduce anche novità nel format delle qualifiche. Le sessioni saranno più rapide, articolate in gruppi di dieci minuti, con una nuova impostazione per i duelli, progettata per rendere la competizione più serrata e avvincente. Inoltre, l’ATTACK MODE subirà delle modifiche, aumentando la flessibilità strategica per i team e i piloti.

Un’attenzione alla sostenibilità

La Formula E continua a puntare sulla sostenibilità, attuando iniziative come il programma FIA Girls On Track, dedicato a promuovere l’inclusione delle donne nel motorsport. Questo evento offre opportunità per giovani talenti e sottolinea l’impegno della Formula E verso un futuro più verde.

Il calendario della stagione si estende fino a Ferragosto e include eventi in località come Sanya e Shanghai. L’attesa per il São Paulo E-Prix è palpabile. Gli appassionati possono seguire le qualifiche e la gara in diretta su Sport Mediaset e su Discovery +, non perdendo nemmeno un momento di questa emozionante competizione.