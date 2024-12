La nuova era della Formula E

La Formula E ha ufficialmente dato il via alla sua nuova era con le monoposto Gen3 Evo, e il palcoscenico scelto per questo debutto è stato l’E-Prix di San Paolo del Brasile. La gara, come da tradizione, ha offerto un mix di adrenalina e sorprese, confermando il suo status di competizione avvincente e ricca di colpi di scena. La Jaguar, campione in carica, ha dimostrato di essere ancora una volta una forza da non sottovalutare, con Mitch Evans che ha compiuto una rimonta straordinaria partendo dall’ultima posizione in griglia.

Una gara ricca di emozioni

Il tracciato di San Paolo ha visto tre partenze e numerosi sorpassi, rendendo la gara un vero e proprio spettacolo. Evans ha superato la Porsche di Antonio Felix Da Costa e la McLaren-Nissan di Taylor Barnard in un finale al cardiopalma, dimostrando che la competizione è più aperta che mai. La nuova tecnologia dell’Attack Mode ha aggiunto un ulteriore livello di strategia, permettendo ai piloti di guadagnare potenza extra e trazione integrale, trasformando il modo di affrontare la gara.

Incidenti e colpi di scena

Non sono mancati i momenti di tensione, con due lunghe sospensioni della corsa. La prima è stata causata da un problema tecnico che ha coinvolto l’Andretti-Porsche di Jake Dennis, mentre la seconda ha visto il campione in carica Pascal Wehrlein cappottarsi dopo un contatto con un’altra Jaguar. Questi eventi hanno messo alla prova la resilienza dei piloti e delle squadre, ma hanno anche aggiunto un elemento di imprevedibilità alla gara.

Classifica e prossimi appuntamenti

Alla fine della corsa, la Jaguar ha dimostrato di essere in ottima forma, ma la competizione è ancora lunga. Al quarto posto si è piazzata la McLaren-Nissan di Sam Bird, mentre altri piloti come Edoardo Mortara e Nyck De Vries hanno raccolto punti preziosi. La Maserati, invece, ha avuto un inizio difficile, con Jake Hughes ritirato e Stoffel Vandoorne solo undicesimo. Il prossimo appuntamento della Formula E sarà l’E-Prix di Città del Messico, dove ci si aspetta un’altra gara emozionante.