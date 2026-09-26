La Formula E svela un logo futuristico e una grafica accattivante per accompagnare la nuova monoposto di quarta generazione nella tredicesima stagione.

All’alba della tredicesima stagione, la serie elettrica della FIA si prepara a fare il salto di qualità. Dopo mesi di lavoro dietro le quinte, la Formula E ha presentato una nuova identità visiva che sarà il volto ufficiale della campagna a partire da dicembre, quando entrerà in pista la monoposto di quarta generazione (Gen4). Il cambiamento non riguarda solo il bolide, ma coinvolge logo, palette cromatica, tipografia e l’intero pacchetto grafico destinato a televisione, streaming e canali social.

Logo e segni distintivi: la fusione di F e E in movimento

Il nuovo simbolo è stato studiato per trasmettere dinamismo e progresso. Al suo interno si nascondono sottili forme che richiamano le lettere “F” ed “E”, intrecciate in modo da suggerire un continuo slancio in avanti. La scelta di linee fluide e angoli affilati vuole enfatizzare la velocità tipica delle gare elettriche, mentre la composizione asimmetrica richiama il ritmo frenetico delle competizioni moderne. Formula E ha così ottenuto un marchio riconoscibile in pochi secondi, capace di distinguersi sia su grandi schermi che su dispositivi mobili.

Colori e tipografia: energia brillante e caratteri sportivi

Accanto al nuovo logo, la casa sportiva ha introdotto una palette di colori vivaci, dominata da neon verde elettrico, blu cobalto e accenti arancioni. Queste tonalità non solo richiamano l’elettricità, ma sono state selezionate per garantire visibilità ottimale in ambienti ad alta velocità, come le trasmissioni live. La tipografia è stata aggiornata con un font sans-serif angular, progettato per apparire agile anche quando viene visualizzato su schermi di piccole dimensioni. L’effetto complessivo è quello di una comunicazione che pulsa al ritmo di un motore elettrico, rendendo l’esperienza visiva più immersiva per gli spettatori.

Grafica televisiva e presenza digitale: dal circuito al palmo della mano

Il nuovo asset grafico si estende anche alla resa televisiva. Sono state create animazioni che si attivano durante le fasi critiche della gara – partenza, safety car, pit-stop – per facilitare la comprensione dei dati in tempo reale. Le infografiche, ora più nitide e colorate, mostrano energie residue, velocità istantanee e stadi di caricamento delle batterie, tutto in un linguaggio intuitivo. Inoltre, le piattaforme social beneficiano di mini-template ottimizzati per Instagram, TikTok e YouTube, garantendo che i contenuti siano coerenti e immediatamente riconoscibili, indipendentemente dal canale di diffusione.

Obiettivi di crescita e posizionamento di mercato

Secondo le dichiarazioni di Ellie Norman, Chief Marketing Officer della Serie, la rinnovata identità è il riflesso di una crescita “esplosiva” a tutti i livelli: dal numero di spettatori alle partnership commerciali. L’obiettivo è dimostrare che il futuro delle corse può essere già qui senza chiedere al pubblico di immaginare scenari lontani. La strategia punta a collocare la Formula E a metà strada tra il motorsport tradizionale e la cultura digitale contemporanea, attirando così una fanbase globale più giovane e tecnologicamente connessa.

Guardando al futuro: Gen4 e la sfida alle altre categorie

Con l’introduzione della monoposto Gen4, la Formula E sta avvicinando le proprie prestazioni a quelle della Formula 2, grazie a una potenza di picco superiore e a una maggiore autonomia. Questo passo avanti non solo rende le gare più competitive, ma apre la porta a nuove opportunità di collaborazione con costruttori e fornitori di tecnologia automotive. Il nuovo brand, quindi, non è solo una questione estetica: è il simbolo di una fase in cui l’energia pulita può competere sul serio con le tradizionali categorie di velocità, consolidando la posizione della Formula E come punto di riferimento per l’innovazione sportiva.