Formula E Tokyo 2026: Nissan conquista punti preziosi

Il Nissan Formula E Team ha chiuso il weekend di Tokyo con una doppietta di punti. Rowland e Nato hanno dimostrato resilienza e strategia, mantenendo vive le speranze per il titolo piloti.

Il Nissan Formula E Team ha concluso il weekend dell’E-Prix di Tokyo con un bottino di punti preziosi, consolidando la propria posizione in vista del gran finale della Stagione 12 a Londra. Oliver Rowland e Norman Nato hanno dimostrato resilienza e strategia, conquistando posizioni importanti in entrambe le gare del doppio appuntamento.

Il weekend di Tokyo è stato un banco di prova per il team giapponese, che ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse e sfide tecniche. Nonostante le difficoltà, Rowland e Nato hanno saputo adattarsi, mostrando la loro capacità di competere ai massimi livelli.

Round 14: una partenza impegnativa

La gara di sabato si è rivelata impegnativa per il Nissan Formula E Team. Oliver Rowland e Norman Nato hanno mancato l’accesso ai Duelli nelle qualifiche, partendo rispettivamente dalla 15ª e dall’11ª posizione. Le condizioni di caldo e umidità hanno reso la gara ancora più complessa.

Rowland ha adottato una strategia ben eseguita, risparmiando energia nelle fasi iniziali per poi effettuare una sosta tardiva per il Pit Boost. Grazie all’attivazione dell’Attack Mode, il britannico ha guadagnato otto posizioni, chiudendo al settimo posto e conquistando punti preziosi in Campionato.

Dall’altra parte del box, Nato ha corso a punti nelle prime fasi di gara prima di ricevere una penalità di cinque secondi a seguito di un leggero contatto con un’altra vettura. La penalità ha compromesso la sua gara, relegando il francese al 16° posto finale.

Round 15: la rimonta notturna

Dopo una notte di lavoro intenso per migliorare entrambe le vetture, il team ha affrontato la gara di domenica senza la possibilità di testare le modifiche apportate, a causa dell’annullamento della terza sessione di prove libere per condizioni meteorologiche avverse. Nonostante ciò, Rowland e Nato sono riusciti a qualificarsi per i Duelli, partendo rispettivamente dall’ottava e dalla sesta posizione.

Un circuito bagnato ha accolto i piloti per il secondo E-Prix del weekend. Con le condizioni in continua evoluzione, il team ha valutato bene i cambiamenti della pista e ha messo in atto una strategia efficace. Rowland ha sfruttato il primo Attack Mode nelle fasi iniziali della gara per risalire la classifica. Man mano che la pista iniziava ad asciugarsi, il britannico ha tenuto un ritmo eccellente, portandosi nelle posizioni da podio.

Dopo aver condotto per diversi giri, Rowland ha gestito con maestria la propria energia nelle fasi finali. A seguito di una bandiera rossa nel finale, ha tenuto a bada le vetture alle sue spalle nell’ultimo giro, assicurandosi il quarto posto.

A bordo della vettura n. 23, Nato ha faticato a trovare aderenza nella prima metà della gara, il che lo ha portato a perdere posizioni. Tuttavia, con l’evolversi delle condizioni della pista, il francese ha attivato il suo ultimo Attack Mode e ha compiuto una straordinaria rimonta, guadagnando sette posizioni nei sei minuti a disposizione. Ha tagliato il traguardo al sesto posto, assicurando un prezioso doppio piazzamento a punti per il Nissan Formula E Team nella gara di casa.

Prospettive per Londra

La Formula E si sposterà ora a Londra per il gran finale della Stagione 12, in programma dal 14 al 16 agosto. L’ultima doppia gara dell’era GEN3 sarà decisiva per il titolo Team e quello Piloti del Campionato mondiale FIA di Formula E.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti a Tokyo, sottolineando l’importanza di questi punti in vista del finale di stagione. Rowland, a soli 14 punti dal primo posto nella classifica piloti, è ancora saldamente in lizza per il titolo.

Oliver Rowland ha commentato il weekend, definendolo positivo e sottolineando l’importanza dei punti conquistati. Norman Nato ha espresso soddisfazione per la rimonta nella seconda gara, nonostante le difficoltà iniziali. Entrambi i piloti sono determinati a dare il massimo nelle ultime due gare a Londra.

Nissan ha fatto il suo debutto nelle corse completamente elettriche nella stagione 5 del campionato ABB FIA Formula E, diventando il primo e unico costruttore giapponese a partecipare alla serie. Nella stagione 7, Nissan ha annunciato il suo coinvolgimento a lungo termine nella Formula E e il suo impegno nell’era GEN3.

Ad, Nissan ha acquisito il Team e.dams, realizzando il pieno coinvolgimento nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Il 28, in vista del primo E-Prix di Tokyo, Nissan ha annunciato il suo impegno a lungo termine nella Formula E, diventando il primo costruttore a iscriversi all’era GEN4, che durerà fino al 2030.

Nella stagione 11, il Nissan Formula E Team ha conquistato il Campionato mondiale piloti con Oliver Rowland, che ha ottenuto sette podi, tra cui quattro vittorie e tre pole position, aggiudicandosi il titolo con due gare di anticipo. Per la stagione 12 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E, i piloti del Nissan Formula E Team sono Oliver Rowland e Norman Nato.

Nissan gareggia in Formula E per portare l’emozione e il divertimento dei veicoli elettrici a emissioni zero a un pubblico globale. Nell’ambito del suo obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica in tutte le sue attività e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050, Nissan intende elettrificare tutti i suoi nuovi veicoli entro l’inizio degli anni ’30 nei mercati chiave.