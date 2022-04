Formula Uno, le qualifiche e la griglia di partenza: Leclerc e Verstappen in prima fila

Si sono concluse le tre sessioni delle qualifiche della Formula 1 che ha eliminato i quindici piloti più lenti. Dopo la prima sono rimasti fuori Stroll, Vettel, Latifi, Magnussen e Albon, con il miglior tempo che è stato delle Red Bull di Verstappen e di Perez, mentre la seconda ha escluso Gasly, Bottas, Tsunoda, Zhou e Schumacher.

Qualifiche Formula Uno: la griglia di partenza

1ª fila: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Perez (Red Bull); 4. Norris (McLaren)

3ª fila: 5. Hamilton (Mercedes); 6. Russell (Mercedes)

4ª fila: 7. Ricciardo (McLaren); 8. Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Sainz (Ferrari); 10. Alonso (Alpine)

6ª fila: 11. Gasly (AlphaTauri); 12. Bottas (Alfa Romeo)

7ª fila: 13. Tsunoda (Alpha Tauri); 14. Zhou (Alfa Romeo)

8ª fila: 15. Schumacher (Haas); 16. Albon (Williams)

9ª fila: 17. Magnussen (Haas); 18. Vettel (Aston Martin)

10ª fila: 19. Latifi (Williams); 20. Stroll (Aston Martin)

Qualifiche Formula Uno: la classifica della Q3

Questa la classifica finale della Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:17.868 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.286 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.372 4

4 Lando NORRIS McLaren +0.835 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.957 6

6 George RUSSELL Mercedes +1.065 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren +1.164 7

8 Esteban OCON Alpine +1.193 7

9 Carlos SAINZ Ferrari +1.540 5

10 Fernando ALONSO Alpine- – 5

Qualifiche Formula Uno: la classifica della Q2

Questa la classifica della Q2 con i tempi dei piloti:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:18.340 2

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.129 3

3 Charles LECLERC Ferrari +0.266 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.271 3

5 Fernando ALONSO Alpine +0.475 4

6 Lando NORRIS McLaren +0.726 3

7 George RUSSELL Mercedes +0.736 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.766 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.790 5

10 Esteban OCON Alpine +0.796 5

11 Pierre GASLY AlphaTauri +0.886 5

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.070 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.084 5

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.815 4

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.125 5

Qualifiche Formula Uno: la classifica della Q1

Questi invece i tempi in dettaglio della Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:18.580 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.254 1

3 Charles LECLERC Ferrari +0.301 1

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.403 1

5 Fernando ALONSO Alpine +0.612 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.671 1

7 Lando NORRIS McLaren +0.700 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.821 2

9 George RUSSELL Mercedes +0.825 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri +1.000 3

11 Esteban OCON Alpine +1.025 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren +1.085 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.162 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.330 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.524 3

16 Alexander ALBON Williams +1.555 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.674 3

18 Sebastian VETTEL Aston Martin +2.569 1

19 Nicholas LATIFI Williams +2.792 2

20 Lance STROLL Aston Martin —

Qualifiche di Formula Uno: la diretta della Q1

Leclerc è partito subito bene, con il suo primo giro in 1’19’’391. Anche la Ferrari è stata veloce anche se ha sofferto di problemi di balzelli. Sainz ha migliorato il tempo di Leclerc di due decimi e anche Perez ha girato più veloce di Charles. Nel suo primo giro, il campione del mondo in carica Verstappen si è portato secondo dietro a Leclerc con un distacco di soli 44 millesimi.

A cinque minuti alla fine del Q1, le Red Bull dettavano il passo, Verstappen si era messo al comando davanti a Perez e seguivano le Ferrari con Leclerc e Sainz.

Brutto incidente poi per Latifi, che è andato al muro per un’incomprensione con Stroll. La Williams è andata distrutta e l’impatto sarà investigato dai commissari per chiarire le responsabilità. Terminata la qualifica, sono stati eliminati Stroll, Vettel, Latifi, Magnussen e Albon.