Formula WeRace Milano: la serata in stile F1 a Rozzano

La Formula WeRace Milano trasforma una serata al Big Kart di Rozzano in un piccolo weekend di Formula 1: team da 1 a 4 piloti, turni di prove, qualifiche articolate e una gara intensa che mette insieme strategia e prestazione. L’evento è pensato per chi vuole vivere l’adrenalina della pista in un ambiente organizzato e spettacolare, con musica a tema, interviste ai protagonisti e una premiazione che celebra i protagonisti con trofei e la classica doccia di spumante.

Chi si iscrive troverà una formula che unisce l’agonismo all’accessibilità: è possibile partecipare con un team già formato oppure come pilota individuale, venendo inseriti in squadre create dagli organizzatori. Il regolamento e i documenti necessari sono semplici da reperire, mentre il tesseramento WeRace offre la copertura assicurativa richiesta per correre in sicurezza.

Format dell’evento e ritmo della serata

La struttura dell’evento riprende le fasi tipiche di un GP, tutte concentrate in poche ore per mantenere intensità e spettacolo. Dopo il raduno e il briefing iniziale, sono previste tre sessioni di prove libere, tre fasi di qualifiche (Q1, Q2, Q3) e quindi la gara finale. Ogni segmento ha una durata studiata per permettere ai piloti di prendere confidenza con il tracciato e definire la strategia di squadra: tempi cronometrati brevi aumentano la tensione e la necessità di coordinamento tra i membri del team.

Sessioni e dinamiche di squadra

In pista si alternano piloti con ruoli e obiettivi diversi: chi punta al giro veloce, chi gestisce la media di squadra. L’uso dei kart Sodi Sport 390cc garantisce prestazioni omogenee e standard di sicurezza elevati, mentre il tracciato del Big Kart, con sezioni veloci e passaggi tecnici, richiede adattabilità e continuità. La gara è pensata per esaltare la strategia di team: la rotazione dei piloti e la gestione dei turni diventano fattori determinanti per il risultato finale.

Iscrizioni, costi e modalità di partecipazione

Le iscrizioni prevedono due opzioni principali: il biglietto squadra e il biglietto individuale. Il biglietto squadra copre da 1 a 4 piloti che si alterneranno in gara; pagando un acconto online si completa l’iscrizione e il saldo avviene in pista il giorno dell’evento. L’acconto consente di bloccare il posto e dividere le spese tra i componenti del team, rendendo la partecipazione più accessibile.

Opzione individuale e integrazione nei team

Chi partecipa da solo verrà inserito dagli organizzatori in una squadra composta da altri tre piloti con caratteristiche simili per età e abilità. Prima dell’evento viene creato un gruppo di contatto per coordinare strategie e turni; è comunque possibile, al momento della registrazione, indicare nomi di amici da includere nello stesso team. Questa modalità favorisce l’incontro tra appassionati e permette a chi non ha un gruppo consolidato di vivere comunque l’esperienza completa.

Regole, tesseramento e premi

Per partecipare è necessario rispettare il regolamento e fornire la documentazione obbligatoria: lo scarico di responsabilità compilato e la registrazione al kartodromo sono passaggi imprescindibili. Inoltre, è obbligatorio il tesseramento WeRace, che assicura una copertura in caso di incidente e ha validità annuale; la procedura può essere completata online o direttamente in pista.

La cerimonia finale premia poleman, autore del giro più veloce e i primi classificati con coppe e medaglie. Aggiunge valore la possibilità di collezionare frammenti della medaglia WeRace 2026: salendo più volte sul podio si possono ottenere i pezzi necessari per completare il medaglione leggendario, un meccanismo che incentiva la partecipazione continuativa durante la stagione.

La pista e l’esperienza a Rozzano

Il Big Kart di Rozzano è facilmente raggiungibile da Milano e dalle province limitrofe, servito sia da mezzi pubblici che da accessi stradali. Il layout del circuito è considerato impegnativo ma divertente: la combinazione di rettilinei e curve tecniche mette alla prova la gestione del kart e premia chi riesce a mantenere costanza nei giri. L’impianto dispone di illuminazione per gare serali e di standard di sicurezza adeguati per eventi con più turni.

Per qualsiasi dubbio organizzativo o informazione pratica è disponibile il canale ufficiale di contatto: gli organizzatori rispondono tramite WhatsApp e la pagina “contattaci” sul sito. Partecipare alla Formula WeRace Milano significa sperimentare l’emozione della pista in formato compatto e curato, ideale sia per chi cerca una sfida agonistica sia per chi desidera una serata indimenticabile con amici.