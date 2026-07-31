Franco Baresi muore a 66 anni: il Milan e il mondo del calcio in lutto

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, icona del Milan e della Nazionale italiana. Scopri come il suo esempio ha ispirato generazioni di tifosi e giocatori.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Franco Baresi una delle figure più iconiche e rispettate dello sport. A 66 anni, il leggendario capitano del Milan e della Nazionale italiana si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di tifosi.

Baresi, noto come il Kaiser Franz ha dedicato la sua intera carriera al Milan, diventando un simbolo di fedeltà e dedizione. La sua maglia numero 6, ritirata dal club nel 1997, rappresenta un tributo eterno al suo contributo straordinario.

Una carriera leggendaria con il Milan

Nato a Travagliato in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960, Franco Baresi ha iniziato la sua avventura calcistica nelle giovanili del Milan. Esordì in prima squadra nel 1978, all’età di 17 anni, e da quel momento non ha mai abbandonato i colori rossoneri.

Con il Milan, Baresi ha vinto 6 scudetti3 Coppe dei Campioni/Champions League2 Supercoppe Uefa2 Coppe Intercontinentali2 campionati di Serie B4 Supercoppe Italiane e una Coppa Mitropa. La sua leadership e il suo stile elegante lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni di giocatori.

Il capitano che ha fatto la storia

Baresi è stato il capitano del Milan per oltre due decenni, guidando la squadra attraverso momenti di gloria e difficoltà. La sua capacità di leggere il gioco e la sua presenza in difesa lo hanno reso uno dei difensori più forti di tutti i tempi.

Nel 1997, al termine della stagione 1996/97, Baresi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, dopo 20 anni di carriera. Il Milan ha ritirato la sua maglia numero 6 in suo onore, un gesto che sottolinea l’importanza del suo contributo al club.

La carriera in Nazionale: dal Mondiale del 1982 al bronzo di Italia ’90

Oltre ai successi con il Milan, Baresi ha lasciato un segno indelebile anche con la Nazionale italiana. Ha esordito nel dicembre 1982 contro la Romania e ha fatto parte dello storico gruppo azzurro che ha vinto il Mondiale del 1982 in Spagna, pur senza scendere in campo.

Con la maglia azzurra, Baresi ha collezionato 81 presenze e ha vinto una medaglia di bronzo a Italia ’90. La sua ultima partita in Nazionale risale al settembre 1994, in un match di qualificazione a Euro 1996 contro la Slovenia.

Il miracolo di Pasadena e l’errore dal dischetto

Uno dei momenti più memorabili della carriera di Baresi con la Nazionale è stato il Mondiale del 1994 negli Stati Uniti. Nonostante una rottura del menisco nella seconda gara contro la Norvegia, Baresi è riuscito a recuperare in tempo per la finale contro il Brasile. La sua prestazione straordinaria non è bastata a evitare la sconfitta ai calci di rigore, dove ha commesso un errore dal dischetto.

Nonostante questo, Baresi è rimasto un simbolo di resilienza e determinazione, qualità che lo hanno reso un esempio per tutti i calciatori.

L’ultimo saluto e l’eredità di Baresi

La notizia della scomparsa di Franco Baresi ha scosso il mondo del calcio. Il Milan ha pubblicato un commovente messaggio sui suoi canali social, sottolineando l’importanza del capitano nella storia del club. La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club.

L’ultima apparizione pubblica di Baresi risale a febbraio 2026, quando ha portato la torcia olimpica all’interno di San Siro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un momento storico che ha reso omaggio a una delle figure più amate del calcio italiano.

Franco Baresi lascerà un’eredità indelebile nel cuore di tutti i tifosi e nel mondo del calcio. La sua dedizione, il suo stile inconfondibile e la sua leadership rimarranno un esempio per le future generazioni.