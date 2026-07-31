Rincaro benzina e diesel: strategie per ridurre i consumi e ottimizzare la spesa

L’attuale scenario geopolitico, segnato dall’operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran del 28 febbraio 2026, ha portato a un significativo aumento dei prezzi dei carburanti. Con il diesel che ha superato i 2,1 euro al litro e la benzina vicina a 1,9 euro, le famiglie italiane si trovano a dover affrontare una spesa annuale che può superare i 1.200 euro.

Il governo ha recentemente introdotto un taglio temporaneo delle accise sul diesel, riducendone il prezzo di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Tuttavia, questa misura è solo un palliativo in attesa di soluzioni più strutturali. Nel frattempo, gli automobilisti possono adottare diverse strategie per ridurre i consumi e ottimizzare la spesa.

Manutenzione dell’auto: il primo passo per risparmiare

Un’auto ben mantenuta è un’auto più efficiente. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, cambiare i filtri e sostituire l’olio sono operazioni che possono ridurre significativamente i consumi. La pressione delle gomme, ad esempio, deve essere verificata quando sono ancora fredde e deve corrispondere ai valori indicati nel libretto di uso e manutenzione.

Anche la manutenzione dei sistemi di iniezione, alimentazione e accensione contribuisce a migliorare l’efficienza del motore. Un’auto con il motore ben regolato consuma meno carburante e inquina meno, offrendo un doppio vantaggio per il portafoglio e per l’ambiente.

Strategie di guida per ridurre i consumi

Lo stile di guida ha un impatto diretto sui consumi di carburante. Rispettare i limiti di velocità, evitare accelerazioni e frenate brusche e mantenere un regime del motore adeguato sono pratiche che possono fare la differenza. In autostrada, viaggiare in quinta marcia a 110 km/h è una soluzione efficace per ridurre i consumi senza perdere tempo.

In città, invece, è importante organizzare gli spostamenti per evitare di utilizzare il motore a freddo, condizione in cui il consumo di carburante è maggiore. Riunire più commissioni in un unico spostamento non solo riduce i consumi, ma contribuisce anche a diminuire l’impatto ambientale.

Finestrini aperti o aria condizionata?

Una domanda comune tra gli automobilisti è se sia più conveniente viaggiare con i finestrini aperti o con l’aria condizionata. La risposta dipende dalla velocità. A bassa velocità, come in città, i finestrini aperti possono essere una soluzione più efficiente. A velocità elevate, invece, i finestrini aperti aumentano la resistenza aerodinamica, costringendo il motore a consumare più carburante. In questi casi, è preferibile utilizzare l’aria condizionata.

Scelte intelligenti al distributore

Rifornirsi al self service è generalmente più economico rispetto al rifornimento servito. Inoltre, i prezzi possono variare significativamente tra una stazione di servizio e l’altra, anche all’interno della stessa catena. Utilizzare app dedicate per confrontare i prezzi può aiutare a trovare le offerte più convenienti.

È importante controllare che il prezzo indicato sulla pompa corrisponda a quello esposto e verificare se il gestore applica un prezzo sotto o sopra la media regionale. Fare rifornimento prima di entrare in autostrada può rappresentare un ulteriore risparmio, poiché i prezzi in autostrada sono generalmente più elevati.

Infine, evitare di arrivare con il serbatoio quasi vuoto al distributore permette di avere maggiore libertà di scelta e di evitare di dover pagare prezzi più elevati per necessità.