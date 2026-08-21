Furti d’auto a Roma: dati allarmanti e consigli per proteggersi

A Roma, i furti d'auto sono in aumento. Scopri quali sono i modelli più colpiti e come proteggere la tua auto dai ladri sempre più tecnologici.

Roma è diventata un obiettivo primario per i ladri d’auto. Ogni giorno, quasi 50 veicoli spariscono nel nulla, con i ladri che impiegano meno di 14 secondi per mettere in atto i loro furti. Le vetture di alta gamma vengono spesso spedite all’estero, mentre le altre vengono smontate e rivendute a pezzi, anche sul dark web.

I dati allarmanti sui furti d’auto a Roma

Secondo i dati interforze del Dipartimento di pubblica sicurezza, nel 2026 le denunce di furti d’auto a Roma sono state quasi 17mila, con un indice di circa 400 verbali redatti ogni 100mila abitanti. La Capitale, con un parco auto di quasi due milioni di vetture, si posiziona all’ottavo posto nazionale, preceduta da città come Foggia, Napoli, Palermo, Bari e Catania. Tuttavia, l’incidenza del fenomeno è maggiore rispetto ad altre città.

Nel 2026, le denunce di furti d’auto sono aumentate, con oltre 18mila casi registrati. I veicoli rubati vengono spesso smontati e rivenduti a pezzi, o spediti all’estero, soprattutto i SUV e le berline di alta gamma. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel contrastare questo fenomeno, ma i ladri sono sempre più tecnologici e organizzati.

I modelli più colpiti e le centrali di smistamento

I ladri preferiscono i SUV, in particolare i modelli di ToyotaKiaBMW e Ford. Secondo l’ultimo rapporto LoJack, Roma è la città in cui si sono verificati più furti di sport Utility Vehicle nel 2026. Le centrali di smistamento, dove le auto vengono smontate e rivendute, sono spesso nascoste in capannoni e depositi.

Un recente blitz dei carabinieri ha portato alla scoperta di una centrale di smistamento alla Borghesiana, dove cinque persone erano intente a smontare una Volkswagen Tiguan rubata. Inoltre, a luglio, sono stati sequestrati 21 container di moto e scooter rubati, stoccati in un deposito a Ponte Galeria e destinati all’esportazione verso l’Africa.

Consigli per proteggere la tua auto

Per rendere la vita difficile ai ladri, è consigliabile non parcheggiare in zone isolate e poco illuminate. Meglio scegliere luoghi di passaggio, sotto un lampione o una telecamera di sicurezza, o addirittura in prossimità di un presidio delle forze dell’ordine. Un altro consiglio è quello di evitare di lasciare beni di qualsiasi genere all’interno dell’auto, anche solo qualche monetina nei vani portaoggetti.

Inoltre, è fondamentale dotarsi di un sistema blocca-volante e blocca-pedali. Per chi può permetterselo, è consigliabile lasciare il veicolo in custodia in un garage, spendendo qualche centinaio di euro al mese. Questi accorgimenti possono fare la differenza e proteggere la tua auto dai furti sempre più sofisticati.