Genesis promette una serie di tecnologie progettate esclusivamente per i veicoli elettrici.

La Genesis GV70 2023 è il terzo veicolo elettrico a portare il marchio Genesis. Si aggiunge al crossover GV60 e alla berlina G80 Electrified.

Genesis GV70 2023: caratteristiche, design, dimensioni, motore

A differenza di questi due modelli, Genesis si aspetta che la nuova GV70 Electrified sia un modello ad alto volume per la divisione, il che non sorprende visto che la GV70 normale è stata di gran lunga il modello più popolare del marchio fino ad oggi. I due modelli condividono la stessa piattaforma, ma Genesis promette “una serie di tecnologie progettate esclusivamente per i veicoli elettrici”.

Il SUV è alimentato da due motori elettrici da 160 kW, uno per ogni asse, per una potenza totale di 429 cavalli (320 kW) e 516 lb-ft di coppia. Come la GV60, la 70 dispone di una modalità boost – basta premere il pulsante – che eroga 483 cavalli per 10 secondi.

La GV70 Electrified ha una batteria da 77,4 kWh che può essere ricaricata rapidamente dal 10 all’80% in soli 18 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 350 kW (800 V).

Interni

All’interno e all’esterno, il nuovo modello è sostanzialmente identico alla GV70. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle Nappa, rivestimenti in microfibra scamosciata, head-up display, quadro strumenti 3D, sistema audio premium e controllo attivo del rumore. Sono inoltre presenti sedili e volante della seconda fila riscaldati, tendine manuali per i finestrini laterali posteriori e un esclusivo trattamento di illuminazione Mood.

La GV70 Electrified è dotata di pinze dei freni bianche e pneumatici Michelin Primacy Tour A/S e sarà disponibile in otto colori esterni e due interni (Monotone Obsidian Black o Two Tone Glacier White).

La dotazione di serie della Prestige AWD Edition comprende cerchi in lega da 20 pollici, tetto panoramico apribile, specchietti laterali ripiegabili elettricamente, specchietto retrovisore auto-oscurante, ricarica wireless dei dispositivi, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica da veicolo a veicolo, sistema di identificazione delle impronte digitali, display multimediale da 14,5 pollici con navigazione premium, display dei dati del conducente da 12,3 pollici e altro ancora.

