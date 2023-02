Il modello più lussuoso di Genesis, la berlina G90, ha ricevuto un drastico restyling per l’anno 2023 che la porta nell’era moderna. Lo stile esterno si ispira alla berlina G80 e al SUV GV80, ma con alcuni tocchi unici che simboleggiano il posto della G90 al vertice della gerarchia dei modelli dell’azienda.

Il propulsore di serie è un V6 biturbo da 3,5 litri che eroga una potenza di 375 cavalli. Al posto del V-8 da 5,0 litri, che è stato aggiornato nel modello 2022, viene offerta una versione da 409 CV del V-6 biturbo, che utilizza un compressore elettrico per aumentare la sua potenza. Entrambi i propulsori sono fluidi e silenziosi, il che contribuisce a rendere l’abitacolo della G90 un luogo rilassante, progettato per coccolare gli occupanti con una pletora di caratteristiche inaspettate.

Genesis G90 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Quest’anno la G90 ha abbandonato il motore V-8 da 5,0 litri a favore di un V-6 biturbo offerto in due potenze; entrambi sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. Il motore standard eroga 375 cavalli, ma il modello E sovralimentato ne eroga 409 e utilizza il sistema ibrido a 48 volt e un compressore elettrico per aumentare la potenza del V-6 biturbo.

Con il motore più potente sotto il cofano, la G90 raggiunge i 100 km/h in 5,1 secondi, un tempo impressionante per una berlina di grandi dimensioni. Le sospensioni pneumatiche sono opzionali e la G90 è dotata di una modalità di guida Chauffeur, pensata per creare un’esperienza di guida estremamente fluida per i passeggeri.

Interni, comfort e carico

Come l’esterno, anche l’abitacolo della G90 viene rinnovato per il 2023, con un design fresco e materiali pregiati che la aiuteranno a confrontarsi con rivali come l’Audi A8 e la BMW Serie 7.

Lo spazio per i passeggeri è generoso sia nei sedili anteriori che in quelli posteriori, e Genesis ha incorporato diverse caratteristiche destinate ad aumentare l’esperienza di lusso.

Un diffusore di fragranze a bordo, per esempio, e un sistema di igienizzazione antimicrobica che pulisce sia l’aria che gli oggetti portati in auto, come gli smartphone. Naturalmente, sono incluse anche caratteristiche come i sedili anteriori massaggianti e un impianto stereo premium. Tutti i modelli sono dotati di morbidi rivestimenti in pelle nappa, tendine parasole posteriori ad azionamento elettrico e cancellazione attiva del rumore per mantenere l’abitacolo silenzioso. I sedili posteriori possono essere reclinati e dotati di massaggiatori.

