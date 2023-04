Il marchio di lusso di Hyundai ha organizzato un evento privato presso la Genesis House di New York per alcune centinaia di persone e, per l’occasione, ha svelato un concept, una GV80 rielaborata in forma di coupé.

Una bella sorpresa, va detto, perché questo non è il veicolo che gli osservatori avevano previsto. E oggi, nell’era digitale, è più raro essere sorpresi. Da questo punto di vista, l’operazione è stata un successo.

Genesis GV80 coupé concept: caratteristiche, design, meccanica

Per quanto riguarda il veicolo, anche lo stile è nato bene, ma l’approccio non è né nuovo né rivoluzionario. La concorrenza sta facendo lo stesso in questa categoria, il che spiega perché il marchio coreano stia pensando di seguirne l’esempio. Certo, stiamo parlando di un veicolo concept, ma come potete vedere dalle foto, qui siamo più vicini a un veicolo di produzione che a uno studio stilistico.

Si noti che l’azienda non ha fatto alcun riferimento a un possibile veicolo di produzione. Stiamo solo facendo delle ipotesi.

Genesis sta mettendo in mostra quella che definisce la sua dualità, ovvero il carattere sportivo dei suoi veicoli, ma anche la loro eleganza. È in linea con la filosofia di design del marchio, che prevede atletismo ed eleganza.

Design

Per quanto riguarda il prodotto in sé, è stato ispirato dalla concept X Speedium Coupé presentata al New York Auto Show dello scorso anno. Da quello che possiamo dedurre dalle informazioni fornite dall’azienda, si tratta di un’anteprima delle cose che verranno per Genesis. In sostanza, l’azienda ci ha offerto inizialmente dei SUV più “pratici”, mentre in futuro intende aggiungere delle varianti “più emozionali”.

Esteticamente, il look caratteristico della GV80 è evidente. La differenza principale è il posteriore sporgente con uno spoiler e un alettone ellittico concavo per fornire maggiore sostegno sulla strada. Il tetto in fibra di carbonio aggiunge un carattere sportivo al veicolo.

Per quanto riguarda il colore, è necessario indossare gli occhiali da sole. Il colore rappresenta la lava di un vulcano, semplicemente.

