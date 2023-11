La gestione delle flotte aziendali è una tematica con cui molte imprese si confrontano ogni giorno. È molto importante perché così si possono ottimizzare le operazioni e garantire la sicurezza, sia dei veicoli che per quanto riguarda i conducenti. Per questo è fondamentale affidarsi a strumenti come la geolocalizzazione, per portare avanti un’ottimizzazione delle risorse e per gestire le flotte aziendali in maniera molto più efficiente. Ma che cosa si intende per veicolo geolocalizzato? E quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione per mettere in atto questa operazione?

Che cosa si intende per veicolo geolocalizzato

Un veicolo geolocalizzato è un’auto dotata di un sistema che dà la possibilità di trasmettere la sua posizione in tempo reale. Di solito questo sistema si basa su una tecnologia GPS e inoltre può includere altre funzionalità, come, per esempio, la registrazione dei percorsi, anche tramite la fornitura di report dettagliati.

La geolocalizzazione è un processo davvero essenziale perché, se da un lato permette di sapere dove si trova un veicolo in un dato momento, mette a disposizione anche dati utili per ottimizzare la gestione della flotta, migliorandone l’efficienza operativa.

Quali sono gli strumenti per la geolocalizzazione delle auto aziendali

Esistono differenti strumenti che possono essere utilizzati per la geolocalizzazione delle flotte aziendali. Tra questi ci sono i dispositivi GPS fissi, che sono installati in maniera continua sul veicolo e forniscono dati in tempo reale sulla posizione e sul movimento. Ci sono poi i dispositivi GPS portatili, che sono mobili e possono essere anche trasferiti da un veicolo all’altro. Rispondono a più criteri di flessibilità.

Si può fare riferimento anche a delle applicazioni per smartphone, in modo che il cellulare diventi un dispositivo di geolocalizzazione, attraverso proprio delle app che in genere servono per la gestione delle flotte più piccole. Si possono menzionare anche le piattaforme apposite per la gestione della flotta. Si tratta di piattaforme online che, in un’unica interfaccia, possono monitorare tutti i veicoli.

Che cos’è Webfleet per le geolocalizzazioni dei veicoli

Webfleet è una soluzione per la localizzazione auto aziendale che si serve della tecnologia GPS. La geolocalizzazione può essere disponibile in tempo reale, monitorando posizione, velocità e direzione, oltre che altre informazioni importanti.

Sono molti i vantaggi che la localizzazione delle auto aziendali con Webfleet può offrire. Innanzitutto, tutto si basa sul raggiungimento dell’obiettivo dell’efficienza operativa, perché in questo modo le aziende possono ottimizzare i percorsi, ridurre i tempi e migliorare la produttività. Si può badare anche alla sicurezza del veicolo e del conducente, intervenendo rapidamente in caso di incidenti o furti. Si possono inoltre ridurre i costi, sia per quanto riguarda il carburante che per la manutenzione.

Come funziona Webfleet

Webfleet utilizza dispositivi GPS installati nei veicoli aziendali, in modo che tutti i dati utili vengano trasmessi in tempo reale ad una piattaforma cloud. Chi si occupa della gestione della flotta aziendale può accedere a questa piattaforma in qualsiasi momento, in tempo reale, da qualsiasi dispositivo. Basta avere una connessione ad internet per monitorare e gestire la flotta.

I vantaggi della geolocalizzazione della flotta aziendale

Sono molti i vantaggi su cui ci si può basare per quanto riguarda la geolocalizzazione delle auto aziendali. Si può beneficiare dell’ottimizzazione dei percorsi e della riduzione dei costi operativi, perché, anche per quanto riguarda i percorsi, per esempio, si possono identificare quelli più efficienti. Questo porta ad una riduzione dei costi di carburante e alla resa più rapida dei tempi di consegna.

Si passa, quindi, ad una migliore gestione delle risorse, riducendo i tempi di inattività. Altri vantaggi di cui si deve notare la presenza sono costituiti dalla maggiore sicurezza per i conducenti e dalla prevenzione dei furti.