Giornata in pista per auto racing, GT e prototipi: informazioni e prenotazione online

Partecipa alle prove libere sul circuito con turni da 25 minuti dedicati a vetture racing, GT, stradali, formula e prototipi; prenotazione online obbligatoria e dettagli su orari, prezzi e normative

Il circuito organizza sessioni libere suddivise per categorie: vetture racing, GT, auto stradali, formula e prototipi. Ogni turno dura 25 minuti e vale l’acquisto minimo di due turni per pilota, requisito che serve a regolare la turnazione e a limitare il rischio di sovraffollamento. La prenotazione è preferibile online e comprende anche il servizio di cronometraggio, parte integrante dell’offerta.

Le tariffe e le modalità di acquisto

I turni acquistati tramite piattaforma web costano 105,00 € IVA 22% inclusa. Chi preferisce pagare direttamente in circuito paga 115,00 € per turno, cioè una maggiorazione per chi non prenota in anticipo. Per entrare in pista è necessario comprare almeno due slot per pilota; la procedura di selezione degli orari e del pagamento avviene esclusivamente online. La conferma elettronica della prenotazione è obbligatoria per poter accedere al paddock e alla pista: agli ingressi il personale verifica la validità delle prenotazioni.

Requisiti di partecipazione e numero minimo

Per confermare una giornata occorrono almeno 10 vetture paganti. Per questa ragione è consigliabile prenotare con anticipo: la piattaforma richiede un preavviso minimo di 24 ore. Una volta raggiunto il numero minimo, l’organizzazione pubblicherà il calendario aggiornato delle giornate confermate.

Box e servizi opzionali

Il circuito mette a disposizione box a noleggio per chi necessita di spazi per manutenzione, carico/scarico o ricovero vetture. Si può scegliere tra un box singolo (5 x 14 m) o un doppio (10 x 14 m); questi spazi non sono inclusi nella tariffa base e vengono offerti a pagamento. I servizi accessori prevedono assistenza logistico-meccanica di base e accessi facilitati per le operazioni di carico e scarico, la cui disponibilità può variare in relazione all’evento e al numero di partecipanti. A breve sarà pubblicata una lista aggiornata dei box disponibili per ciascuna giornata; per informazioni e prenotazioni contattare il circuito via telefono o email ufficiale.

Organizzazione dei turni e flussi operativi

La programmazione separa nettamente i gruppi per minimizzare le interferenze in pista: i turni sono pianificati in finestre orarie precise, con procedure di accesso, briefing di sicurezza e deflusso calibrato per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza. Le aperture e chiusure dei cancelli sono sincronizzate sui movimenti dei partecipanti e il personale di pista coordina l’idoneità dei conducenti durante tutta la giornata.

Orari e configurazione della pista

Il tracciato ha una lunghezza di 5.260 metri. I cancelli aprono alle 07:30 per l’accesso al paddock e chiudono alle 18:30; l’attività in pista si svolge indicativamente dalle 09:00 alle 18:00. I turni per GT, stradali e racing sono programmati a ogni ora: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00. Le sessioni per formula e prototipi a ruote scoperte partono mezz’ora dopo (09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30) per separare i gruppi e aumentare la sicurezza.

Cronometraggio e procedure operative

Il servizio di cronometraggio registra tempi e riferimenti per ciascun partecipante, permettendo un monitoraggio accurato delle prove. Per accelerare i controlli è opportuno presentarsi con tutta la documentazione richiesta e il materiale obbligatorio: il personale di pista può in qualsiasi momento verificare l’idoneità dei partecipanti e sospendere l’attività qualora emergano problemi di sicurezza.

Regole di sicurezza e requisiti tecnici

L’accesso alle attività è subordinato a controlli documentali e tecnici. È richiesta patente di guida valida e un documento d’identità; la licenza sportiva, pur non sempre obbligatoria, è fortemente consigliata perché semplifica iscrizione e coperture assicurative. L’uso del casco omologato CE è obbligatorio: il circuito non fornisce servizio di noleggio caschi. Per GT, stradali e racing è necessario montare il gancio traino/recupero, utile per interventi rapidi in pista. Inoltre, prima di partecipare i piloti devono sottoscrivere una manleva a favore dell’autodromo, secondo le procedure amministrative vigenti.

Limiti di rumore e norme sui minori

Le vetture non devono superare i 105 dB durante le prove: le misurazioni seguono protocolli interni e il responsabile tecnico ha facoltà di escludere veicoli non conformi. I minorenni possono guidare solo se provvisti di licenza idonea (ad esempio licenza training A o B, o una licenza nazionale/internazionale riconosciuta); licenze non valide per la manifestazione comportano il diniego dell’accesso. I minori non sono ammessi come passeggeri: solo maggiorenni possono salire dietro pagamento di 15,00 € a turno. L’organizzazione tiene registri delle presenze e dei pagamenti per finalità assicurative e di sicurezza.

Implicazioni e ricorsi

Rispettare limiti acustici e requisiti di licenza riduce i rischi amministrativi e assicurativi dell’impianto. In caso di contestazioni, le decisioni saranno prese sulla base della documentazione e delle misurazioni effettuate in loco; sono previsti approfondimenti e procedure di ricorso in caso di discrepanze.

Contatti e comunicazioni ufficiali

