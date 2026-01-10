Formula E: Il Grande Evento di Città del Messico con DS Automobiles – Scopri Tutte le Novità!

La Formula E ritorna a Città del Messico, portando con sé un'esperienza emozionante e adrenalinica per il secondo round del campionato.

Il campionato ABB FIA Formula E è pronto a scaldare i motori a Città del Messico, dove si svolgerà il secondo appuntamento della dodicesima stagione. Questo evento attira ogni anno numerosi appassionati del motorsport, desiderosi di vivere l’emozione delle corse elettriche in una delle location più iconiche del mondo.

Il contesto della gara

La competizione avrà luogo sabato 10 gennaio, con il Mexico E-Prix che prenderà il via alle 21:00 CET (14:00 ora locale). Gli appassionati assisteranno a una gara emozionante, disputata su una versione ridotta del celebre circuito Hermanos Rodríguez, noto per le sue curve tecniche e le sfide che pone ai piloti. Dieci team si sfideranno per conquistare la vittoria, ognuno animato dalla voglia di brillare in questo prestigioso evento.

I protagonisti della competizione

Tra i team in lizza, spicca quello di DS Automobiles in collaborazione con PENSKE AUTOSPORT. I piloti scelti per questa avventura sono il tedesco Maximilian Günther e il britannico Taylor Barnard, entrambi al volante della DS E-TENSE FE25. Questa vettura, frutto del lavoro del reparto corse DS Performance, ha dimostrato prestazioni eccellenti nella precedente stagione e si prevede che continui a offrire risultati competitivi anche nel corso dell’attuale campionato.

Le aspettative per il team DS Automobiles

Il team DS PENSKE si propone di consolidare la propria posizione di forza nel campionato, grazie a una combinazione di efficienza e tecnologia all’avanguardia. I dati sono chiari: dall’esordio in Formula E nel 2015, DS Automobiles ha ottenuto risultati significativi, tra cui quattro titoli mondiali, diciotto vittorie e ben cinquantacinque podi. Questi successi derivano da un impegno costante nell’innovazione e nell’elettrificazione.

Il valore della competizione

La Formula E si configura non solo come una corsa, ma come un palcoscenico per promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. Ogni gara, incluso il Mexico E-Prix, rappresenta un passo significativo verso un futuro automobilistico a zero emissioni. La presenza di DS Automobiles, con la sua gamma di veicoli elettrificati, testimonia il loro impegno in questa direzione. Modelli come la N°4 e la N°8 evidenziano come il marchio stia accelerando la transizione verso l’elettrico, offrendo soluzioni sempre più performanti.

Prospettive future del Mexico E-Prix

Il Mexico E-Prix si conferma come uno degli eventi più attesi nel calendario della Formula E. Non solo per i piloti e i team, ma anche per i tifosi che affollano gli spalti per assistere a questa celebrazione della velocità e della tecnologia. Con il supporto di un pubblico appassionato e una competizione serrata, la gara promette emozioni forti e colpi di scena, rendendo Città del Messico il palcoscenico ideale per una giornata di adrenalina pura.

In attesa di scoprire chi avrà la meglio, il team DS PENSKE è pronto a dare il massimo, puntando a un ulteriore successo nella storia di DS Automobiles e della Formula E.