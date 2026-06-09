Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti intentano causa per diffamazione e danni commerciali

L'imprenditore Giuseppe Cipriani e la compagna Nicole Minetti hanno deciso di passare al contrattacco legale contro chi li ha accusati di presunte attività illecite.

Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti hanno deciso di intraprendere una battaglia legale contro alcuni media italiani e internazionalichiedendo un risarcimento danni che potrebbe raggiungere la cifra record di 250 milioni di dollari. La vicenda, che ha suscitato grande clamore, riguarda accuse di diffamazione e danno commerciale legate a presunte attività illecite.

La Cipriani Usa Incorporatedsocietà legata all’imprenditore, ha depositato una denuncia presso la Corte distrettuale di New Yorkaccusando Il Fatto Quotidiano e la Rai di aver diffuso notizie false e sensazionalistiche. Secondo la difesa di Cipriani, queste accuse avrebbero causato un danno commerciale immediato e graveinfluenzando negativamente le attività della società.

Le accuse e le richieste di risarcimento

Tra le accuse più gravi mosse contro i media ci sono quelle relative a presunti incontri tra Cipriani, Minetti e il ministro della Giustizia Carlo Nordiononché la organizzazione di feste a sfondo sessuale e di droga presso la residenza di Punta del Este in Uruguay. Inoltre, sono state sollevate insinuazioni su presunte corruzioni legate all’adozione e al trattamento medico del figlio adottivo della coppia.

La difesa di Cipriani sostiene che queste accuse siano palesemente false e siano state diffuse con l’intento di massimizzare lo scandalo e distruggere la reputazione dell’imprenditore e della sua compagna. La richiesta di risarcimento danni, che dovrà essere determinata in sede processuale, è stata fissata in una cifra non inferiore a 250 milioni di dollari.

La procedura di mediazione a Roma

Parallelamente alla causa legale negli Stati Uniti, Cipriani e Minetti hanno avviato una procedura di mediazione a Roma contro Il Fatto Quotidiano. La richiesta di risarcimento danni in questo caso è di 5 milioni di euroe l’incontro tra le parti è fissato per il 26 giugno 2026.

La coppia ha anche intentato una causa contro la Rai e Mediasetchiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro ciascuno per diffamazione e lesione dei diritti della personalità. Il primo incontro di mediazione con la Rai è previsto per il 25 giugno 2026.

Le testimonianze e le smentite

Tra le testimonianze citate nella denuncia c’è quella di Graciela De Los Santosex dipendente della tenuta di Cipriani a Punta del Este. Secondo la difesa di Cipriani, alcune dichiarazioni di De Los Santos sarebbero state estrapolate dal contesto e utilizzate per sensazionalizzare la vicenda. La donna ha smentito alcune accuse, affermando di non aver mai voluto un’esposizione pubblica.

Tuttavia, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato comunicazioni intercorse con De Los Santos, in cui la donna descriveva la tenuta come la casa di Playboycon feste, ragazze, molte cose…droghee parlava di modelle brasiliane e prostitute vip.

La vicenda continua a suscitare grande interesse e dibattito, con le parti coinvolte che si preparano a una lunga battaglia legale. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà questa controversia, che ha già avuto un impatto significativo sulla reputazione di Cipriani e Minetti.