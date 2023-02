Il SUV GMC Hummer EV 2024 è una rivisitazione completamente elettrica di uno dei fuoristrada più iconici e tosti del secolo scorso. Sebbene il marchio Hummer viva ora sotto l’ombrello di GMC, il suo design inconfondibile e le sue notevoli capacità fuoristradistiche vengono mantenute fedelmente in forma EV.

Anzi, quest’ultima sarà probabilmente ancora più impressionante grazie alla tecnologia avanzata del SUV, all’incredibile potenza erogata e alle caratteristiche innovative, tra cui le quattro ruote sterzanti.

L’aspetto più interessante dell’Hummer reinventato è la tecnologia della batteria Ultium, che garantisce tempi di ricarica rapidi e un enorme pacco batteria che offre un’autonomia stimata di oltre 300 miglia. All’interno dell’abitacolo, è visivamente identico alla sua controparte pick-up, con un mix di contenuti high-tech e pannelli del tetto rimovibili che creano un’esperienza a cielo aperto.

GMC Hummer EV: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, potenza e prestazioni EV

Basandosi sul pick-up Hummer EV – e come suggerisce l’apice nei nomi dei modelli – la versione SUV sarà alimentata da due o tre motori elettrici. L’EV2 e l’EV2X hanno una configurazione a doppio motore che genera una potenza stimata di 625 cavalli. La EV3X e la Edition 1 hanno un trio di motori (uno anteriore e due posteriori) con una potenza dichiarata di 830 cavalli.

Rispetto al pick-up, il SUV ha un passo più corto che dovrebbe renderlo più maneggevole nei parcheggi e sui sentieri. Inoltre, erediterà dalla versione autocarro le nostre caratteristiche fuoristradistiche preferite, tra cui le quattro ruote sterzanti con CrabWalk e le sospensioni pneumatiche regolabili con modalità Extract in grado di alzarle di 15 centimetri. GMC fa anche leva sul nostro cuore con una ruota di scorta di dimensioni reali montata sul cancello posteriore.

Interni, comfort e carico

Gli interni del SUV Hummer EV sono in parte robusti e in parte fantascientifici. Il cruscotto tridimensionale vanta bocchette d’aerazione verticali e orizzontali e un paio di grandi display che includono un indicatore digitale da 12,3 pollici. Piuttosto che frustrare gli utenti per il bene delle apparenze, l’Hummer ha molti pulsanti e interruttori fisici, tra cui uno spesso cambio a forma di T e un selettore rotante della modalità di guida sulla console centrale. Anche i materiali della versione top di gamma Edition 1 hanno un aspetto molto raffinato, con superfici rivestite in pelle e accenti in bronzo.

Un’altra caratteristica distintiva dell’abitacolo dell’Hummer è rappresentata dai pannelli rimovibili del tetto. Chiamato Infinity Roof, il sistema consente agli utenti di sollevare i quattro Sky Panels trasparenti e l’I-bar sopra i passeggeri dei sedili anteriori. Oltre ai vani portaoggetti sotto il piano di carico, il SUV Hummer vanta un ampio spazio di carico con i sedili posteriori ripiegati.

