Il campione del mondo Max Vesrstappen fa la voce grossa anche nel GP di Abu Dhabi, ultima gara stagionale. L’olandese della Red Bull vince davanti al ferrarista Leclerc, che chiude secondo nel Mondiale, e Perez. Sainz quarto.

La gara

Ancora un Verstappen in versione cannibale, non ancora sazio dopo il trionfo mondiale. L’olandese comanda la gara fin da subito, con Perez e Leclerc che alle sue spalle si danno battaglia. Gara sfortunata per Lewis Hamilton, costretto al ritiro a due giri dal gong finale per dei problemi al cambio. Charles vince invece il duello con l’altra guida della Red Bull, mentre Sainz completa il quartetto e Russell chiude la top 5.

L’ordine di arrivo

Questi i primi dieci piazzamenti della gara vinta dal pilota della Red Bull Max Verstappen, ancora affamato nonostante il Mondiale sia già al sicuro

Questa la top 10 del GP di Abu Dhabi:

​1. Verstappen (Red Bull) 58 giri

​2. Leclerc (Ferrari) a 8″7

​3. Perez (Red Bull) a 10″

​4. Sainz (Ferrari) a 24″8

​5. Russell (Mercedes) a 35″8

​6. Norris (McLaren) a 56″2

​7.

Ocon (Alpine) a 57″2

​8. Stroll (Aston Martin) a 1’16″9

​9. Ricciardo (McLaren) a 1’23″2

​10. Vettel (Aston Martin) a 1’23″8

La classifica finale della stagione

Con il GP di Abu Dhabi la stagione 2022 di Formula Uno è andata in archivio. Questa la classifica finale aggiornata:

Max Verstappen 454 Charles Leclerc 308 Sergio Perez 305 George Russell 275 Lewis Hamilton 240 Carlos Sainz 234 Lando Norris 122 Esteban Ocon 92 Fernando Alonso 81 Valtteri Bottas 49 Sebastian Vettel 37 Daniel Ricciardo 37 Kevin Magnussen 25 Pierre Gasly 23 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 12 Mick Schumacher 12 Guanyu Zhou 6 Alexander Albon 4 Nyck de Vries 2 Nicholas Latifi 2 Nico Hulkenberg 0

La classifica costruttori

Questi invece i piazzamenti finali delle varie scuderie: