I casinò online possono sponsorizzare la MotoGP?

Tante cose sono cambiate, negli anni, per il gioco d’azzardo in Italia. La regolamentazione dei siti slot online e la relativa pubblicità, infatti, dal 2012, ha vissuto varie fasi fino al divieto assoluto di pubblicità del 2018. Le migliori slot online, come vediamo su www.imiglioricasinoonline.net/slot/, sono, dunque, popolarissime e molto amate ma non è più consentito fare sponsorizzazioni a questo tipo di piattaforme in nessun modo, neppure se indirette. Fino al 2005, invece, alcuni casinò anche fisici, come Campione d’Italia, erano tra i main sponsor di case motociclistiche di alto livello come la Camel Honda, all’epoca una delle scuderie più forti.

Il divieto totale di fare pubblicità, però, è un’ennesima restrizione che, negli anni, è stata applicata al settore con il Decreto Dignità, legge fortemente voluta dal MS5 durante il Governo Conte Bis. Questa legge è stata più volte citata, molte volte discussa ma è ancora in vigore. Il valore del divieto, che è certamente condivisibile, cozza con la partecipazione dello Stato nelle piattaforme che operano nel nostro paese e che sono tutte legalmente concessionarie del diritto di poter lavorare. Sembra, dunque, un po’ una contraddizione in termini e ci sono varie proposte di legge, nel Governo Meloni, che portino a delle variazioni studiate ad hoc caso per caso.

MotoGP: sempre un grande spettacolo

Negli ultimi venti anni, il campionato mondiale motoGP ha avuto un successo crescente e costante. Dall’epoca di Valentino Rossi fino a Biaggi, Marquez, Dovizioso e ora Pecco Bagnaia, sono tantissimi i campioni che ci hanno fatto innamorare di questo sport adrenalinico. Al momento, in classifica, guida proprio Bagnaia con un buon margine sullo spagnolo Martin e su Marco Bezzecchi, pilota del team di Valentino Rossi che, dopo il suo ritiro, ha messo su un racing team di tutto rispetto.

Il prossimo weekend in Kazakistan sarà molto importante per comprendere il prosieguo del campionato e si capirà anche se sarà possibile un bis tutto italiano con la Ducati di Bagnaia di nuovo campione del mondo.

I siti slot online tra i più amati

Da una parte le moto e il loro fascino arrembante, dall’altra le slot machine, da sempre tra i giochi da casinò più amati. La semplicità del gioco, le infinite combinazioni vincenti, i tanti titoli a disposizione e i tanti bonus con cui giocare hanno reso questo gioco famosissimo e popolare. Sono tanti, infatti, gli appassionati che ogni giorno tentano la fortuna alle slot e i conti attivi sui siti slot online sono in costante aumento da qualche anno.

Questo, in parte, è dovuto alla pandemia, evento così traumatico da avvicinare parecchi giocatori al gambling online. Non solo: la popolarità delle slot sul web è dovuto a piattaforme sempre più sicure e moderne, con migliaia di giochi e con un RTP (un Return To Player) molto più vantaggioso per chi gioca. Il RTP è la percentuale che viene ridata al giocatore e, nei siti casinò online, è più alta che nelle macchinette reali. In più, certamente la comodità di poter giocare in casa o ovunque ci si trovi permette di fermarsi anche solo cinque minuti per passare il tempo, senza doversi preparare e uscire di casa, certamente più impegnativo.

La grande crescita di tutto il settore digitale, comunque, rappresenta un cambio di abitudini epocale per gli italiani che, nel giro di poco tempo, hanno imparato a registrarsi sulle piattaforme e a interagire con tutta questa virtualità. Visto il successo ottenuto, possiamo affermare che sia il futuro e che come tale vada visto e vada apprezzato, in una prospettiva di trend sempre più positivo.