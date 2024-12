Introduzione alla gara finale della stagione

La stagione di Formula 1 2024 si avvia verso la conclusione con il Gran Premio di Abu Dhabi, un evento che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Questo weekend, il circuito di Yas Marina ospiterà l’ultima gara, dove si deciderà il titolo Costruttori tra Ferrari e McLaren. Mentre Max Verstappen ha già conquistato il titolo Piloti, la lotta tra le scuderie è più accesa che mai, con la Ferrari che deve recuperare 21 punti per avere la possibilità di vincere.

Le prove libere 3: un’analisi dettagliata

Le prove libere 3 hanno visto un’intensa competizione, con i piloti che hanno cercato di ottimizzare le loro prestazioni in vista delle qualifiche. La sessione si è conclusa con Oscar Piastri al comando, seguito da Lando Norris e Lewis Hamilton. Le temperature elevate hanno reso difficile per i piloti migliorare i loro tempi, ma alcuni, come Charles Leclerc, sono riusciti a fare progressi significativi. Tuttavia, la Ferrari ha mostrato segni di difficoltà, con Sainz e Leclerc che hanno faticato a trovare il giusto ritmo.

Le strategie delle scuderie

La strategia di gara sarà cruciale per entrambe le scuderie. La Ferrari, con il suo bagaglio di esperienza, dovrà trovare un modo per sfruttare al meglio le gomme e gestire le temperature in pista. D’altra parte, la McLaren, che non vince un titolo Costruttori dal 1998, è determinata a chiudere la stagione con un trionfo. I team stanno monitorando attentamente le condizioni della pista e le prestazioni dei loro piloti, cercando di ottimizzare ogni dettaglio per ottenere il massimo risultato possibile.

Le aspettative per le qualifiche

Con le qualifiche che si avvicinano, le aspettative sono alte. I tifosi sono ansiosi di vedere se la Ferrari riuscirà a recuperare terreno e a mettere pressione sulla McLaren. La sessione di qualifiche sarà fondamentale per determinare la griglia di partenza e potrebbe influenzare notevolmente l’esito della gara. I piloti dovranno dare il massimo, e ogni millisecondo potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.