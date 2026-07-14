GP di Spagna 2026: la Ferrari debutta sul nuovo circuito di Madrid

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno testato la Ferrari SF-26 sul nuovo circuito di Madrid, impressionati dalla curva 'La Monumental'.

La Ferrari ha compiuto un passo significativo nella preparazione per il GP di Spagna 2026 testando la sua nuova monoposto, la SF-26 sul tracciato del MadRing a Madrid. I piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno percorso un totale di 200 km durante un filming day organizzato il 9 luglio 2026, raccogliendo dati preziosi per la stagione.

La sfida della ‘Monumental’

Uno degli aspetti più impressionanti del nuovo circuito è la curva sopraelevata chiamata ‘La Monumental’ con un banking del 24%. Hamilton ha descritto la compressione fisica che i piloti devono affrontare in questa curva, paragonandola a icone come l’Eau Rouge di Spa o le Becketts di Silverstone. La curva promette di diventare un punto di riferimento per il circuito, così come lo sono altre curve celebri nel mondo della Formula 1.

Il progetto MadRing: un sogno diventato realtà

Il circuito di Madrid, situato a soli cinque minuti dall’aeroporto e ben collegato con i mezzi pubblici, è stato costruito con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica per piloti, team e tifosi. I numeri del progetto sono impressionanti: 1,3 milioni di metri cubi di terra movimentati, 75.000 tonnellate di asfalto stese e 33.700 metri lineari di canalizzazioni. Nonostante le difficoltà, tra cui il maltempo, gli organizzatori hanno rispettato la tabella di marcia e confermano che tutto sarà pronto per il weekend del 13 settembre.

Le dichiarazioni degli organizzatori

Nira Juanco, responsabile della comunicazione del GP di Spagna, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto: “Questo progetto sembrava ambizioso e molti non ci credevano, ma oggi è diventato realtà.” José Vicente de los Mozos, presidente esecutivo di IFEMA, ha ricordato le origini del progetto, nato oltre cinque anni fa con Luis García Abad. “Abbiamo posato la prima pietra di Madring il 25, iniziando a materializzare il sogno che oggi è già realtà.” Ángel Asensio, presidente della Camera di Commercio di Madrid, ha difeso l’iniziativa, sottolineando l’importanza del GP per Madrid e per la Spagna.

La Ferrari e il filming day

Il filming day del 9 luglio ha permesso alla Ferrari di raccogliere dati preziosi sul nuovo tracciato. Hamilton e Leclerc hanno percorso ciascuno 100 km, alternandosi al volante della SF-26. Questo evento ha anche permesso di testare i sistemi di sicurezza e verificare il livello di preparazione dell’impianto in vista del bagno di folla del weekend del 13 settembre. La Ferrari ha colto l’opportunità per prendere confidenza con la pista, dove i lavori di completamento delle infrastrutture procedono a ritmo sostenuto.

Con il debutto del GP di Spagna a Madrid, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo capitolo emozionante. La Ferrari, con Hamilton e Leclerc, è pronta a sfidare le curve del MadRing, tra cui la temibile ‘La Monumental’, in un weekend che promette di essere indimenticabile per i tifosi e gli appassionati di motorsport.