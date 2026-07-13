MotoGP Germania: Marquez domina, Bezzecchi operato e pronto per Silverstone

Il Gran Premio di Germania al Sachsenring ha visto il trionfo assoluto di Marc Marquez che ha dominato la gara dalla prima all’ultima curva. Con questa vittoria, il pilota spagnolo ha ridotto il distacco in classifica, accorciando a 18 punti dalla vetta occupata da Jorge Martin.

La gara è stata caratterizzata da un ritmo incalzante e da numerosi sorpassi, ma Marquez ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica indiscussa. Alle sue spalle, il team Aprilia Trackhouse ha portato entrambe le moto sul podio, con Ai Ogura e Raul Fernandez rispettivamente al secondo e terzo posto.

Marquez: un weekend perfetto

Marc Marquez ha commentato la sua vittoria con grande soddisfazione: “È stato un weekend perfetto, dovevo fare tutto giusto e l’ho fatto. Se voglio lottare per il campionato devo sfruttare al massimo le opportunità favorevoli. Mi sembra incredibile aver raggiunto le dieci vittorie nella MotoGP al Sachsenring.”

La vittoria di Marquez rappresenta un colpo pesante nella lotta per il campionato, soprattutto in assenza di Marco Bezzecchi che è stato operato alla clavicola e punta a tornare in pista a Silverstone.

Bezzecchi: operazione riuscita, ritorno a Silverstone

Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. “Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi pronto per il prossimo Gran Premio di Silverstone (7-9 agosto). La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico.”

L’assenza di Bezzecchi ha aperto nuove possibilità per altri piloti, tra cui Francesco bagnaia che ha cercato di resistere agli attacchi di Martin ma senza successo. Anche Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez sono caduti, perdendo l’occasione di salire sul podio.

La classifica piloti aggiornata

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Germania:

1. Jorge Martin (Aprilia) – 208 punti

– 208 punti 2. Ai Ogura (Aprilia) – 194 punti

– 194 punti 3. Marc Marquez (Ducati) – 190 punti

– 190 punti 4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 186 punti

– 186 punti 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 184 punti

La lotta per il campionato è più aperta che mai, con Marquez che ha dimostrato di poter competere per il titolo nonostante un inizio di stagione difficile. La prossima tappa a Silverstone promette di essere altrettanto emozionante, con Bezzecchi che punta a tornare in pista e a riprendere la sua battaglia per il titolo.