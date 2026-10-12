Il Gran Premio di Singapore ha chiuso una settimana di sprint e gara con una performance quasi inarrestabile da parte di Max Verstappen. Partito dalla pole position, l’olandese della Red Bull ha trasformato il vantaggio iniziale in una vittoria netta, confermando il secondo successo consecutivo dopo la vittoria a Sepang.

Una domenica senza sorprese per Verstappen

La corsa è iniziata con la partenza dalla pole dove Verstappen ha subito imposto il ritmo. Dopo aver conquistato anche la sprint race assegnandosi 8 punti per il primo posto, ha mantenuto la leadership per tutti i 62 giri del circuito urbano di Marina Bay. L’argomento principale della gara è stato la lotta per il secondo podio, occupato da Charles Leclerc della Ferrari, che ha difeso la sua posizione contro brevi incursioni di Lando Norris e Oscar Piastri delle McLaren. Lewis Hamilton, compagno di squadra di Leclerc, è finito sesto, mentre il compagno di Mercedes George Russell ha chiuso al nono posto.

La sprint race e le pole controversie

L’evento è stato inoltre segnato da una pole della sprint race inizialmente attribuita a Verstappen, ma successivamente investigata per un presunto sorpasso sotto bandiera gialla. I commissari hanno deciso di non infliggere sanzioni, ritenendo che il freno brusco potesse aver evitato un contatto con Hamilton o un impatto con le barriere. L’esito ha lasciato intatto il risultato della sprint e ha confermato la partenza dalla prima fila per Domenica.

Andrea Kimi Antonelli in testa al mondiale

Il terzo gradino del podio è stato occupato dal giovane Andrea Kimi Antonelli che ha portato la Mercedes al suo miglior risultato stagionale. Con 340 punti, Antonelli guida la classifica piloti con un vantaggio di 102 punti su George Russell, che ha chiuso la gara al nono posto. Il gap di 150 punti ancora disponibili rende la sua posizione particolarmente robusta, aprendo scenari di possibile titolo già a Austin, in Texas, fra due settimane.

Confronto con i rivali di punta

Il resto della classifica mondiale mostra una lotta serrata tra le squadre di punta: Russell (238 punti), Lewis Hamilton (229), Max Verstappen (221) e Charles Leclerc (215). La posizione di Antonelli, però, è rafforzata dalla costanza dimostrata nelle qualifiche, dove ha chiuso settimo nella sprint, dietro a Russell ma davanti a diversi avversari. L’assenza di penalità per Verstappen ha mantenuto intatto il risultato della gara, ma la vera sfida per l’anno resta la corsa al titolo, con il giovane italiano che sembra aver già accendato i riflettori verso il prossimo traguardo.

Con la stagione che si avvicina alla conclusione, le prossime gare – in particolare il prossimo GP a Austin – saranno decisive per capire se Antonelli potrà trasformare il vantaggio attuale in una vittoria finale del campionato. Nel frattempo, la Red Bull continua a dimostrare la sua superiorità tecnica, mentre le altre scuderie cercano di colmare il divario nei prossimi circuiti.