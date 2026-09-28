Dal Gran premio di Germania, svoltosi sul Sachsenring, è stata adottata una griglia di partenza distanziata per tutte le classi del Motomondiale. L’obiettivo principale di questo cambiamento è ridurre la probabilità di incidenti nella zona più critica della gara, cioè la prima curva, dove spesso le battute a vuoto provocano tamponamenti gravosi. La decisione è stata accolta con favore da piloti e team, che hanno sottolineato come la distanza di quattro metri tra le caselle e di dodici metri tra le file offra un margine di sicurezza concreto.

Dettagli tecnici della nuova disposizione sul Sachsenring

La formula adottata prevede che ogni casella di partenza sia separata da quattro metri dalla successiva della stessa fila, mentre la distanza tra una fila e l’altra è di dodici metri. Questo schema è stato testato per la prima volta in MotoGP, Moto2 e Moto3, ma è stato rapidamente esteso anche alle categorie emergenti, come il FIM MotoJunior. I piloti hanno confermato che la nuova configurazione permette loro di completare le prime curve con maggiore equilibrio, diminuendo il rischio di contatti a bassa velocità.

Reazioni dei protagonisti

Le dichiarazioni raccolte in paddock mostrano un consenso quasi unanime. I piloti hanno definito la misura necessaria per proteggere la propria incolumità, evidenziando che, pur mantenendo l’adrenalina tipica delle partenze, la distanza aggiuntiva riduce la pressione psicologica delle file compattate. Anche i team manager hanno sottolineato come la modifica renda più facile gestire i ritiri in caso di guasti meccanici, grazie a spazi più ampi per intervenire.

Estensione della griglia distanziata alle categorie junior

A partire dal weekend di Aragón la nuova disposizione è stata introdotta anche nelle classi propedeutiche: European Moto2, World Junior Moto3, Moto4 European Cup e European Stock. Queste categorie rappresentano l’ultimo gradino della “Road to MotoGP”, ovvero il percorso di crescita per i giovani piloti che aspirano al campionato mondiale. L’implementazione anticipata permette a questi talenti di abituarsi fin da subito a una partenza più sicura, senza compromettere l’emozione delle gare.

Impatto sulla competizione junior

Le prime gare con la nuova griglia hanno dimostrato che la sicurezza può convivere con spettacolarità. In Moto4, Lorenzo Pritelli ha conquistato la vittoria ad Aragón, mantenendo aperta la lotta per lo scudetto in vista dell’ultima tappa a Misano. Parallelamente, nella classe Moto3, il giovane Gabriele Festa ha ottenuto un podio, confermando che la disposizione più ampia non penalizza le capacità di combattimento dei piloti emergenti.

Prime vittorie e conferme in Moto2 e Moto3

Nel weekend italiano, la gara 2 di Moto2 ha visto trionfare il polacco Kacper Pawelec che ha consolidato il suo titolo mondiale con un round di anticipo. La sua prestazione è stata accompagnata da una vittoria nella prima manche del compagno di squadra Marco Morosi. Nella classe Moto3, Marco Pugliese è salito due volte sul podio, dimostrando come la nuova griglia non abbia influito negativamente sulla competitività dei corridori più veloci.

I piloti hanno espresso apprezzamento per la misura, le categorie junior hanno potuto sperimentare subito i benefici e i risultati in gara hanno confermato che la distanza extra non è un freno alla lotta per la vittoria. Restano ora da osservare i prossimi round per valutare l’effetto a lungo termine di questa innovazione nella programmazione delle stagioni future.