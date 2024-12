La rete di trasporti a Napoli

Napoli, una delle città più vivaci d’Italia, offre un sistema di trasporti pubblici ampio e diversificato, gestito principalmente da due enti: ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ed EAV (Ente Autonomo Volturno). ANM è responsabile della rete di trasporti urbani, che include la Metropolitana Linea 1, la nuova Metropolitana Linea 6, le linee tramviarie e gli autobus urbani. Inoltre, gestisce le funicolari e il servizio Alibus, che collega il centro città all’aeroporto di Capodichino. Questo sistema è fondamentale per garantire la mobilità dei cittadini e dei turisti, rendendo Napoli accessibile e facilmente navigabile.

Servizi offerti da EAV

D’altra parte, EAV gestisce la rete di trasporti su ferro, che comprende la Circumvesuviana, la Circumflegrea e la Cumana. Questi servizi sono essenziali per collegare Napoli con le aree circostanti, come i comuni del Vesuviano, e per facilitare l’accesso a luoghi di interesse turistico, come Pompei e il Vesuvio. La sinergia tra ANM ed EAV permette di coprire un’ampia gamma di esigenze di trasporto, rendendo la città e i suoi dintorni facilmente raggiungibili.

Richiesta della Smart Card

Per utilizzare al meglio i servizi di trasporto pubblico, è possibile richiedere la Smart Card, un documento che semplifica l’accesso ai mezzi pubblici. La richiesta può essere effettuata online attraverso il portale di vendita regionale SVR. È necessario registrarsi, fornire i dati richiesti, allegare una fotografia formato tessera e una copia del documento di identità. È importante notare che la richiesta deve essere completata entro il giorno 20 di ogni mese per poter ritirare la card a partire dal terzultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il costo della Smart Card è di 5,00 euro, da pagare al momento del ritiro.

Opzioni alternative e duplicati

In alternativa alla procedura online, è possibile richiedere la Smart Card presso i punti vendita fisici, sempre entro il 20 di ogni mese. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Smart Card, è possibile richiedere un duplicato al costo di 10,00 euro, sia online che presso gli infopoint abilitati. Questo servizio è particolarmente utile per garantire che i cittadini possano continuare a utilizzare i mezzi pubblici senza interruzioni, anche in caso di imprevisti.