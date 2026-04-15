Guida tv e statistiche Superbike ad Assen: orari, dirette e numeri chiave

Tutti gli orari per seguire il round di Assen in tv e streaming, le possibilità di copertura su Sky, TV8 e NOW e i numeri salienti che possono cambiare il destino del mondiale

Il mondiale Superbike si sposta sul leggendario TT Circuit Assen per il terzo appuntamento stagionale, con un quadro che unisce spettacolo in pista e dati che alimentano le aspettative. Dopo le tappe iniziali, Nicolò Bulega e la sua Ducati arrivano come protagonisti indiscussi e la concorrenza cercherà di interrompere la loro cavalcata. In questo articolo trovi la programmazione tv, le opzioni in streaming e una sintesi delle statistiche più rilevanti che circondano il weekend.

Per gli appassionati è importante sapere dove e quando seguire ogni sessione: la copertura include la pay-tv, lo streaming e la trasmissione in chiaro, coprendo prove, qualifiche e gare principali. Parallelamente, i numeri storici di Assen e le statistiche individuali dei piloti delineano possibili scenari di record e confronti con giganti del passato come Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Come e dove seguire il weekend: tv e streaming

La visione principale del round sarà garantita da Sky Sport MotoGP sul canale 208, che trasmetterà tutte le sessioni più importanti: le prove libere di venerdì, la Superpole del sabato e le gare della domenica. Oltre alla pay-tv, il round sarà disponibile in streaming su NOW e in chiaro su TV8, con alcune repliche e differite previste per chi preferisce la visione non in diretta. Questa copertura integrata permette a un pubblico ampio di non perdere né i momenti di contesa in pista né gli sviluppi tecnici e tattici che emergono in prova.

Programma dettagliato

Il palinsesto ufficiale prevede appuntamenti precisi: venerdì 17 aprile le sessioni FP1 e FP2 saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208) con inizio delle FP1 alle 10:20 e FP2 alle 15:00; sabato 18 aprile la Superpole della Superbike è confermata alle 11:15, mentre Gara 1 è programmata per le 15:30; domenica 19 aprile la Superpole Race partirà alle 11:10 e Gara 2 alle 15:30, con TV8 che manderà in diretta Gara 2 e in differita la Superpole Race alle 14:30.

Copertura delle classi minori

Oltre alla top class, il weekend di Assen vedrà in pista anche le categorie Sportbike, SuperSport e il Mondiale Femminile, tutte incluse nel palinsesto di Sky e con finestre programmate nel corso del sabato e della domenica. Avere tutte le classi in scaletta è utile per valutare sviluppi tecnici e performance, dato che i team spesso condividono soluzioni tra categorie diverse.

I numeri che contano: record e curiosità di Assen

Il circuito olandese è ricco di storia: con 71 gare ospitate è secondo nella classifica per numero di eventi, dietro solo a Phillip Island. Le cifre legate ai piloti e alle case riflettono una tradizione competitiva intensa: Ducati ha totalizzato 34 vittorie ad Assen, mentre Honda e Kawasaki sono ferme a 15 successi ciascuna. Il dato sulle nazionalità mostra 35 vittorie britanniche su 71 ed una presenza significativa di Australia e Spagna con 9 vittorie a testa.

Lo stato del campionato e le chance di Bulega

Sul fronte iridato, Nicolò Bulega guida con un margine sostanzioso: 56 punti di vantaggio dopo sei gare, un distacco che rappresenta uno dei più ampi dal 1995 in poi. Bulega ha ottenuto sei vittorie nelle prime sei gare della stagione e sta vivendo una striscia di 19 podi consecutivi; con qualche altro risultato positivo potrebbe avvicinare o eguagliare primati firmati da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Se riuscisse a centrare una tripletta in questo weekend, eguaglierebbe la serie di successi più lunga mai registrata.

Statistiche storiche e record in vista

Assen è anche teatro di numeri curiosi: solo quattro piloti hanno ottenuto la prima vittoria di carriera qui, e la pista ha visto combinazioni di podio e pole particolari nelle ultime stagioni. Le ultime 33 gare sono state vinte da piloti partiti dalla pole o dalla seconda casella, mentre la varietà di vincitori recenti dimostra l’equilibrio tra marche: nelle ultime gare si sono alternate Ducati, BMW e Yamaha. Infine, piloti come Jonathan Rea vantano 17 successi sullo stesso tracciato, un primato che sottolinea l’importanza della continuità a Assen.

Perché questo weekend è importante

Il round di Assen può essere cruciale per le sorti del campionato: la combinazione tra programmazione televisiva completa e numeri che parlano di possibili record rende questo appuntamento fondamentale sia per gli appassionati sia per i team. Seguire le sessioni su Sky Sport MotoGP, NOW o in chiaro su TV8 permette di cogliere i dettagli che potrebbero influire sulle strategie di gara, mentre le statistiche offrono il contesto per comprendere il valore delle eventuali imprese di Nicolò Bulega o di eventuali inseguitori.

Per chi non può essere presente, il WorldSBK VideoPass resta un’opzione per rivivere ogni istante con commento e analisi; per chi invece seguirà in diretta, il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile promette emozioni e possibili svolte nella corsa al titolo.