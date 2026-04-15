Guida tv e statistiche Superbike ad Assen: orari, dirette e numeri chiave

Il mondiale Superbike si sposta sul leggendario TT Circuit Assen per il terzo appuntamento stagionale, con un quadro che unisce spettacolo in pista e dati che alimentano le aspettative. Dopo le tappe iniziali, Nicolò Bulega e la sua Ducati arrivano come protagonisti indiscussi e la concorrenza cercherà di interrompere la loro cavalcata. In questo articolo trovi la programmazione tv, le opzioni in streaming e una sintesi delle statistiche più rilevanti che circondano il weekend.
Per gli appassionati è importante sapere dove e quando seguire ogni sessione: la copertura include la pay-tv, lo streaming e la trasmissione in chiaro, coprendo prove, qualifiche e gare principali. Parallelamente, i numeri storici di Assen e le statistiche individuali dei piloti delineano possibili scenari di record e confronti con giganti del passato come Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.
Come e dove seguire il weekend: tv e streaming
La visione principale del round sarà garantita da Sky Sport MotoGP sul canale 208, che trasmetterà tutte le sessioni più importanti: le prove libere di venerdì, la Superpole del sabato e le gare della domenica. Oltre alla pay-tv, il round sarà disponibile in streaming su NOW e in chiaro su TV8, con alcune repliche e differite previste per chi preferisce la visione non in diretta. Questa copertura integrata permette a un pubblico ampio di non perdere né i momenti di contesa in pista né gli sviluppi tecnici e tattici che emergono in prova.
Programma dettagliato
Il palinsesto ufficiale prevede appuntamenti precisi: venerdì 17 aprile le sessioni FP1 e FP2 saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208) con inizio delle FP1 alle 10:20 e FP2 alle 15:00; sabato 18 aprile la Superpole della Superbike è confermata alle 11:15, mentre Gara 1 è programmata per le 15:30; domenica 19 aprile la Superpole Race partirà alle 11:10 e Gara 2 alle 15:30, con TV8 che manderà in diretta Gara 2 e in differita la Superpole Race alle 14:30.
Copertura delle classi minori
Oltre alla top class, il weekend di Assen vedrà in pista anche le categorie Sportbike, SuperSport e il Mondiale Femminile, tutte incluse nel palinsesto di Sky e con finestre programmate nel corso del sabato e della domenica. Avere tutte le classi in scaletta è utile per valutare sviluppi tecnici e performance, dato che i team spesso condividono soluzioni tra categorie diverse.
I numeri che contano: record e curiosità di Assen
Il circuito olandese è ricco di storia: con 71 gare ospitate è secondo nella classifica per numero di eventi, dietro solo a Phillip Island. Le cifre legate ai piloti e alle case riflettono una tradizione competitiva intensa: Ducati ha totalizzato 34 vittorie ad Assen, mentre Honda e Kawasaki sono ferme a 15 successi ciascuna. Il dato sulle nazionalità mostra 35 vittorie britanniche su 71 ed una presenza significativa di Australia e Spagna con 9 vittorie a testa.
Lo stato del campionato e le chance di Bulega
Sul fronte iridato, Nicolò Bulega guida con un margine sostanzioso: 56 punti di vantaggio dopo sei gare, un distacco che rappresenta uno dei più ampi dal 1995 in poi. Bulega ha ottenuto sei vittorie nelle prime sei gare della stagione e sta vivendo una striscia di 19 podi consecutivi; con qualche altro risultato positivo potrebbe avvicinare o eguagliare primati firmati da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Se riuscisse a centrare una tripletta in questo weekend, eguaglierebbe la serie di successi più lunga mai registrata.
Statistiche storiche e record in vista
Assen è anche teatro di numeri curiosi: solo quattro piloti hanno ottenuto la prima vittoria di carriera qui, e la pista ha visto combinazioni di podio e pole particolari nelle ultime stagioni. Le ultime 33 gare sono state vinte da piloti partiti dalla pole o dalla seconda casella, mentre la varietà di vincitori recenti dimostra l’equilibrio tra marche: nelle ultime gare si sono alternate Ducati, BMW e Yamaha. Infine, piloti come Jonathan Rea vantano 17 successi sullo stesso tracciato, un primato che sottolinea l’importanza della continuità a Assen.
Perché questo weekend è importante
Il round di Assen può essere cruciale per le sorti del campionato: la combinazione tra programmazione televisiva completa e numeri che parlano di possibili record rende questo appuntamento fondamentale sia per gli appassionati sia per i team. Seguire le sessioni su Sky Sport MotoGP, NOW o in chiaro su TV8 permette di cogliere i dettagli che potrebbero influire sulle strategie di gara, mentre le statistiche offrono il contesto per comprendere il valore delle eventuali imprese di Nicolò Bulega o di eventuali inseguitori.
Per chi non può essere presente, il WorldSBK VideoPass resta un’opzione per rivivere ogni istante con commento e analisi; per chi invece seguirà in diretta, il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile promette emozioni e possibili svolte nella corsa al titolo.