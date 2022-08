Con l’introduzione della nuova Civic, Honda ha raggiunto l’obiettivo di vendere solo modelli elettrificati a partire da quest’anno. Rimane comunque una piccola eccezione, la variante sportiva Type R. Per chi non vuole passare tutto il tempo alla stazione di servizio, la compatta viene offerta con un unico motore ibrido da 184 CV, che attualmente ha un solo concorrente: la Toyota Corolla.

Si noti che la Corolla è stata sottoposta a un recente restyling e che i suoi motori ibridi hanno guadagnato una manciata di cavalli: + 18 CV e 140 CV in totale per la meno potente delle due, + 12 CV e 196 CV per quella che si confronta direttamente con la Civic.

Honda Civic e:HEV ibrida: può sfidare la Corolla?

Prestazioni: le stesse di prima

Una cosa è certa: non è in termini di prestazioni che la Civic si distingue dalla Corolla.

Anche se il primo è molto più lungo e potrebbe quasi essere considerato un carro (+18 cm, 4,55 m), non è più pesante. Entrambi pesano esattamente 1.490 kg. Inoltre, con una potenza simile (184 CV in entrambi i casi), l’accelerazione e la velocità sono allo stesso livello. La stessa velocità massima di 180 km/h, la stessa accelerazione di 8,6 secondi da 0 a 100 km/h e la stessa accelerazione di 5,6 secondi da 80 a 120 km/h, sembra che la nuova auto abbia copiato la sua rivale di proposito! Attenzione, la Corolla potrebbe fare un po’ meglio nella sua nuova versione da 196 CV.

Sobrietà: duello al vertice

Con una media di 5,7 l/100 km, la Honda Civic raggiunge le stesse eccellenti prestazioni della Corolla 2.0 da 184 CV. Entrambe possono vantare di essere tra le ibride più efficienti dal punto di vista dei consumi che abbiamo avuto modo di misurare.

Nel dettaglio, tuttavia, ci sono alcune differenze tra i due. Se la Corolla eccelle in città e consuma appena meno di una Clio E-Tech Hybrid (4,5 l/100 km contro i 4,4 l/100 km della vettura francese), la Civic si distingue in autostrada.

Qui inchioda tutti coloro che dicono che un’ibrida consuma necessariamente molto carburante su questo percorso. Con 6,9 l/100 km, è solo leggermente peggiore della sorella minore Jazz (6,8 l/100 km). Anche su strada, la Civic fa un po’ meglio della Corolla. Un ottimo lavoro!

Conclusione: un concorrente serio

In attesa di provare la Corolla da 196 CV, è chiaro che la Civic Hybrid ha argomenti seri e sembra essersi ispirata alla sua rivale, soprattutto per gli aspetti positivi: il risparmio di carburante, per citarne uno. Infine, mentre la Toyota riserva il motore ibrido più potente all’allestimento top GR Sport, la gamma della Civic è più ampia. Se siete disposti a fare a meno di alcune attrezzature, potete risparmiare molto sul conto finale. L’unica cosa che resta da accettare è una silhouette tesa che non è necessariamente di gradimento degli europei, che accorrono sempre meno nelle concessionarie Honda da quando la Civic ha abbandonato il look eccentrico delle generazioni 8 (2006-2011) e 9 (2011-2017)…