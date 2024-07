Ford Bronco, un nome storico nell’universo Ford in quanto è stato un fuoristrada che ha ottenuto un notevole successo nel mercato americano ma che fino ad ora era rimasto confinato in quello specifico mercato in quanto non era mai giunto in Europa. Arriva infatti il nuovo Bronco un fuoristrada moderno e adatto ai puristi dell’off-road. Scopriamolo in questo articolo.

Ford Bronco: interni e dimensioni del fuoristrada

Gli interni del MY 2023 del Bronco si rinnovano rispetto ai modelli che abbiamo conosciuto negli anni precedenti, infatti il fuoristrada ora abbraccia la tecnologia con uno schermo da 12 pollici al centro della plancia ed un tachimetro totalmente digitale, dalle dimensione leggermente ridotte da 8 pollici.

Un salto in avanti non indifferente ma che comunque lascia intravedere l’indole “made in USA” tipica del modello che avrà tanti estimatori anche nel mercato continentale.

Le sue dimensioni sono massicce a dimostrazione che è un fuoristrada duro e puro che non lascia spazio a molti fronzoli. Il suo habitat è tutto quello che non è asfalto anche se su strada se la cava bene. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza: 4 metri 81

Larghezza: 2 metri e 20

Altezza: 1 metro e 85

Il suo prezzo

Ford Bronco nel suo MY2023 arriva sul mercato italiano in due versioni, la “Outer Banks” e la “Badlands” la prima ha un prezzo di listino di 77.000 euro mentre la seconda, leggermente più accessoriata per il fuoristrada, ha un prezzo di poco superiore di 81.000 euro.

Una cifra elevata per questo fuoristrada dal design unico nella categoria e che porta Ford e il suo essere off-road anche in un mercato diverso rispetto a quello statunitense.

Sarà curioso capire che effetto avrà sulla clientela italiana sulla base dei numeri di vendita. Secondo noi sarà un prodotto di nicchia per clienti appassionati sia del marchio che del fuoristrada.