Honda HR-V Hybrid 2021: design e motori

Secondo SUV ibrido di Honda dopo il CR-V, la nuova Honda HR-V Hybrid 2021 è in vendita in Europa dal 2021. Ecco le sue caratteristiche essenziali, partendo dal design al motore e alle sue prestazioni.

Design dell’ibrida HR-V

Più muscolosa della generazione precedente, la nuova HR-V si distingue per le sue linee più pronunciate e il suo lunotto molto più spiovente, dandole l’aspetto di una coupé. Il look è estremamente pulito e minimalista ed è stato pensato con grande attenzione all’ergonomia. Di particolare pregio la plancia interna, sviluppata in senso orizzontale, e il sistema di infotainment, il cui ampio display centrale permette l’utilizzo da ogni posizione.

Nella nuova Honda HR-V 2021 è rinnovato anche l’impianto di climatizzazione: le bocchette a “elle” ai lati della plancia sono state pensate per migliorare il ricircolo d’aria intorno ai sedili passeggeri.

Motore e prestazioni della Honda HR-V Hybrid 2021

Dopo un lungo periodo di abbandono degli ibridi sul mercato europeo, Honda sta sistematizzando la tecnologia. Dopo il CR-V, la nuova HR-V sarà il secondo SUV del marchio in Europa a beneficiare di un motore benzina-elettrico.

Dotata di un sistema derivato dalla piccola Honda Jazz, la nuova versione del SUV giapponese combinerà un motore a benzina 4 cilindri da 1,5 litri con ciclo Atkinson e due motori elettrici.

Il primo agirà come un generatore per recuperare energia durante la frenata e la decelerazione, mentre il secondo sosterrà il motore a combustione. In questa fase, il produttore non ha rivelato le caratteristiche tecniche e prestazionali precise del modello.

Uscita e prezzi dell’ibrida HR-V

Conosciuta anche come HR-V e:HEV, la nuova HR-V è disponibile in Europa dalla fine del 2021. Il prezzo di entrata è di 31.027 euro, mentre la fascia superiore costa 36.027 euro. Ci sono un totale di tre finiture con i prezzi seguenti: