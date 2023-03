Lynk&Co 08: caratteristiche, design, motori, prestazioni

La Lynk&Co 08 sta già facendo parlare di sé. Creato nel 2018 da Geely e Volvo, il marchio Lynk&Co ha voluto rivoluzionare il mercato con un nuovo modo di concepire la gamma (con collezioni annuali) e un nuovo modo di vendere (online, formule di abbonamento…). Il marchio è decollato abbastanza bene in Cina, con una buona gamma di nuovi modelli: 01, 02, 03, 05, 06…

Purtroppo, il prodotto di punta della seconda generazione, prefigurato dal concept Lynk&Co Zero, è stato piratato dal nuovo marchio Zeekr… Da allora, la rivoluzione sembra essersi fermata, fatta eccezione per il grande SUV 09 derivato dalla Volvo XC90. Ciò non impedisce al marchio di continuare a registrare vendite discrete, anche in Europa. Ad esempio, la 01 è stata una delle 10 auto più vendute nei Paesi Bassi lo scorso anno.

Lynk&Co 08 e le novità in arrivo

Prima l’ibrido plug-in

La “nuova rinascita” è in corso, come annunciato dal concept “The Next Day”. A meno che, naturalmente, Geely non decida di farne un nuovo marchio. Mentre è già previsto il rinnovo della famiglia di compatte (dalla 01 alla 05), la gamma si allargherà verso l’alto con un nuovo SUV. Si chiamerà 08, che viene dopo la 09. Il principio della numerazione in base alle date di lancio è stato superato.

I prototipi sono ancora poco visibili, a parte un’evoluzione della firma visiva con i due artigli dei fari anteriori, uno dei quali si estende lungo il cofano.

Questo progetto DX11 è basato sulla piattaforma CMA (Volvo XC40, Lynk&Co 01…) e riceverà l’ultima generazione di motori ibridi plug-in. Questo motore combina un 1.5 Turbo con un motore elettrico (o due per il modello 4WD) e dà la priorità alla guida elettrica. È già stato visto sulla Geely Boyue L e sulla recente Geely Galaxy L7. Per il momento, non è previsto alcun Lynk&Co elettrico.

Sarà anche il primo veicolo del gruppo Geely ad adottare il sistema multimediale sviluppato da Flyme Auto. Una filiale del produttore di telefoni Meizu, che è stata acquistata da Geely lo scorso anno.

Questa Lynk&Co 08 potrebbe essere il secondo modello del marchio offerto in Europa.

