Come funziona un’auto ibrida? I veicoli ibridi esistono da oltre un secolo, ma le versioni moderne devono tutte ringraziare la Toyota Prius per aver reso popolare questa tecnologia negli anni 2000. Al giorno d’oggi, questa caratteristica di risparmio di carburante è offerta in un’ampia gamma di veicoli.

Gli acquirenti alla ricerca di un veicolo a basso consumo di carburante che non vada a scapito del loro budget possono prendere in considerazione un ibrido come alternativa meno costosa agli ibridi plug-in e alle auto elettriche.

Come funziona un’auto ibrida: tutto ciò che si deve sapere

Cos’è un’auto ibrida

Le auto ibride combinano un motore a gas con uno o più motori elettrici alimentati da una batteria.

Queste due fonti di energia lavorano insieme per aumentare il risparmio di carburante del veicolo. Un’auto ibrida normale non ha mai bisogno di essere collegata alla presa di corrente, ma può percorrere solo brevi distanze e a bassa velocità con la sola energia elettrica.

A differenza degli ibridi plug-in o dei veicoli elettrici (EV), le dimensioni della batteria non influiscono sulle prestazioni di un ibrido. La batteria di un ibrido immagazzina in genere da uno a due chilowattora di elettricità (alcune batterie di EV immagazzinano più di 100 chilowattora), quanto basta per fornire un buffer mentre il veicolo scarica e ricarica costantemente la batteria.

Questa piccola batteria è la chiave per mantenere il costo sotto controllo.

Come funziona l’ibrida

Le auto ibride risparmiano carburante principalmente migliorando l’efficienza di un motore a gas in accelerazione, in fase di rallentamento, decelerazione e al minimo.

Poiché il veicolo dispone di una fonte di alimentazione secondaria, un’auto ibrida può essere dotata di un motore a gas meno potente e più efficiente di un veicolo tradizionale.

Questi motori funzionano in genere con il cosiddetto ciclo Atkinson, che riduce le perdite di energia legate al pompaggio dell’aria nel motore a scapito della potenza e della coppia. In accelerazione, il motore elettrico compensa le prestazioni ridotte del motore fornendo una coppia supplementare.

Il secondo trucco di un ibrido per risparmiare carburante si chiama frenata rigenerativa. In una normale auto a gas, quando si rallenta, l’energia utilizzata per fermare il veicolo viene trasformata in calore e sostanzialmente sprecata. In un veicolo ibrido, un motore elettrico agisce come un generatore mentre il veicolo decelera, trasformando l’energia del veicolo in movimento in elettricità e immagazzinandola nella batteria per un uso successivo.

Gli ibridi possono anche spegnere il motore a gas durante la marcia o quando sono fermi al semaforo per risparmiare carburante. Molte auto a gas non ibride sono dotate di una tecnologia simile di auto stop/start, ma in genere spengono il motore per periodi di tempo più brevi.

