Alle poche immagini già condivise che mostrano la prossima generazione della Honda Pilot, possiamo ora aggiungere un nuovo lotto che rivela qualcosa in più della nuovissima edizione Pilot TrailSport che debutterà con questa nuova generazione.

Honda Pilot TrailSport 2023: caratteristiche e design principali

Il TrailSport, già presente nella gamma Passport, servirà ora a dare alla Pilot una dimensione più avventurosa per coloro che desiderano un veicolo familiare di grandi dimensioni in grado di viaggiare comodamente anche nella natura selvaggia.

Le nuove immagini rivelano un frontale chiaramente simile a quello del CR-V recentemente presentato; presenta una griglia più aggressiva e fari ridisegnati, mentre più in basso si nota una piastra di protezione in colore contrastante. Anche le luci di ingombro posteriori sono state ridisegnate e il posteriore presenta una barra nera che collega queste luci con le grandi lettere PILOT. Più in basso è presente il badge TrailSport.

Honda ha anche confermato che il Pilot TrailSport sarà dotato di pneumatici da fuoristrada.

Si prevede che la prossima Honda Pilot sarà ancora una volta dotata di un motore V6 ad aspirazione naturale; inoltre, sarà probabilmente posizionata su una nuova piattaforma, probabilmente quella attualmente utilizzata per l’Acura MDX.

LEGGI ANCHE: