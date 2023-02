La Honda X4 Bumblebee, che è passata attraverso gli specialisti dell’officina indiana Reza Hussain Customs, è un sogno che si avvera per gli appassionati di entrambi gli universi. Da un lato, la Honda X4, una grossa cruiser da 1.284 cc prodotta dalla casa giapponese dal 1997 al 2003.

Dall’altro, Bumblebee, uno dei personaggi principali della saga dei Transformers. I robot che si trasformano in auto e in grandi semirimorchi in stile americano.

Honda X4 Bumblebee: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Nella serie animata originale degli anni ’80, Bumblebee (nome in codice B127) si trasformava in un Maggiolino Volkswagen giallo. Più tardi, nell’universo cinematografico, il robot Autobot passa a una Chevrolet Camaro del 1976 con una livrea nera e gialla.

Nel corso dei film di Transformers, abbiamo persino un’evoluzione della Chevrolet Camaro ZL1 del 2011.

Ma oggi Bumblebee assume le sembianze dell’imponente Honda X4. Il cruiser giapponese è irriconoscibile: il team RH Customs ha trasformato completamente la macchina. Ha una carrozzeria completamente gialla con un aspetto segnato dalle intemperie, arricchita da una testa a forcella con le caratteristiche della testa di Bumblebee, con le luci LED anteriori integrate negli occhi della macchina.

Logo Transformers sui tubi della forcella, pinze gialle, sella personalizzata (la X4 è ora monoposto), grande ruota anteriore… La Honda X4 Bumblebee è più imponente che mai. Non è certo che l’Autobot su due ruote possa essere omologato nel nostro Paese, ma dobbiamo ammettere che il risultato è più che riuscito.

Prestazioni originali

Con così tante trasformazioni esterne, è difficile immaginare che questa Honda CB 1300 X4 non mantenga l’essenza del suo motore e del suo telaio originali. In particolare, un motore a 4 cilindri ben riempito con 100 CV e 121 Nm di coppia, pneumatici maggiorati da 130 mm all’anteriore e 300 mm al posteriore, su cerchi da 21 e 18 pollici.

Tutto ciò rafforza il look muscoloso della cruiser originale. È il posizionamento del parafango posteriore direttamente sul forcellone, insieme alla sella personalizzata, a rendere la X4 una monoposto per questa pre-produzione Bumblebee. Per quanto riguarda l’aspetto, raramente (se non mai) abbiamo visto un’ispirazione ai Transformers così ben interpretata su una confezione preconfezionata.

