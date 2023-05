Progettato principalmente per l’India, il nuovo Hyundai Exter è lungo meno di quattro metri e ha uno stile molto diverso dagli altri modelli Hyundai. La Kona è un nome familiare nella gamma dei piccoli SUV di Hyundai ed è stata appena aggiornata con una generazione completamente nuova.

Con una lunghezza di 4,35 metri, è ora uno dei modelli più grandi nella categoria dei SUV urbani. La Kona è cresciuta per fare spazio alla Bayon (4,18 metri di lunghezza), che ora è il SUV entry-level di Hyundai.

Hyundai Exter 2023: caratteristiche, design, motori

Al di fuori dell’Europa, il produttore coreano offre modelli ancora più compatti. Il recente Venue, progettato per i mercati emergenti, ad esempio, è lungo solo 4,04 metri. E l’Exter appena presentato da Hyundai sarà ancora più piccolo: secondo i giornalisti di Autocar India, non supererà i 3,8 metri.

E per una buona ragione: questo nuovo crossover, progettato principalmente per l’India, andrà a sfidare la Suzuki Ignis e la Tata Punch, molto popolari in questo importante mercato per le case automobilistiche.

Con uno stile molto diverso dai modelli Hyundai che conosciamo nel Vecchio Continente, nasconde sotto il cofano un piccolo motore a benzina a quattro cilindri da 1,2 litri che sviluppa 83 cavalli (e può essere ordinato anche con un altro motore da 1,2 litri compatibile con il gas naturale liquefatto).

LEGGI ANCHE: