Introduzione alla Hyundai i20

La Hyundai i20 si presenta come un’utilitaria moderna e versatile, perfetta per la vita urbana e per i viaggi più lunghi. Aggiornata all’inizio del 2024, questa vettura mild hybrid combina un design accattivante con una tecnologia all’avanguardia. Con una garanzia di cinque anni, la Hyundai i20 si propone come un’opzione interessante per chi cerca un’auto affidabile e performante.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante della Hyundai i20 è un motore turbo a tre cilindri da 1.0 litri, che offre una risposta pronta e dinamica. Grazie alla trasmissione con frizione a gestione elettronica, l’auto riesce a ottimizzare i consumi, disinnestando la frizione durante i rallentamenti e spegnendo il motore per sfruttare l’inerzia. Questo sistema consente di ottenere consumi contenuti, con una media di circa 20 km/l in autostrada. La tenuta di strada è eccellente, rendendo la guida fluida e sicura anche in curva.

Comfort e abitabilità

All’interno, la Hyundai i20 offre un abitacolo spazioso e ben progettato. I sedili anteriori, sebbene un po’ carenti nel supporto lombare, garantiscono un buon comfort durante i viaggi. La plancia è moderna e dotata di comandi fisici, facilmente accessibili. Tuttavia, le plastiche utilizzate sono rigide e tendono a sporcarsi facilmente. La capienza del bagagliaio, purtroppo, è limitata a causa della batteria del sistema ibrido, con soli 262 litri disponibili. Tuttavia, reclinando i sedili posteriori, si può arrivare a un volume massimo di 1075 litri.

Sistema multimediale e tecnologia

Il sistema multimediale della Hyundai i20 è uno dei punti di forza dell’auto. Con un display da 10,3 pollici, offre una grafica moderna e una vasta gamma di funzioni, tra cui la registrazione di note vocali. Sebbene manchi una piastra di ricarica per smartphone, l’auto è dotata di hotspot per la connessione internet. La dotazione di sicurezza è ricca, con sistemi avanzati come il centraggio in corsia e la frenata automatica d’emergenza, che riconosce pedoni e ciclisti.

Conclusioni sulle prestazioni in città e fuori

In città, la Hyundai i20 si comporta egregiamente, grazie a uno sterzo leggero e a un sistema che avvisa il guidatore quando il veicolo davanti riparte. Fuori città, l’auto mantiene una buona stabilità e comfort, con consumi che si attestano intorno ai 15,9 km/l. In autostrada, il motore si dimostra silenzioso e pronto, con una buona insonorizzazione e consumi di 14,7 km/l. Nonostante alcune limitazioni, come la capienza del bagagliaio e l’assenza del cruise control adattativo con cambio manuale, la Hyundai i20 si conferma un’ottima scelta per chi cerca un’utilitaria ibrida versatile e tecnologica.