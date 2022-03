Hyundai Ioniq 6: design, motori e autonomia

La Hyundai Ioniq 6 sarà lanciata nel 2022 e sarà un’auto familiare con un design elegante basato sul prototipo Prophecy.

Dimensioni e design della Hyundai Ioniq 6

In contrasto con gli spigoli vivi della Ioniq 5, questa grande berlina familiare preferisce le curve morbide.

La concept car Prophecy, presentata nel marzo 2020, ha dato un assaggio del modello di produzione, prendendo il nome di Ioniq 6.

Hyundai sta cercando di ottenere le proporzioni giuste, con un profilo molto basso, un cofano anteriore spiovente e un tetto fortemente inclinato che ricorda i design Porsche. Tuttavia, la firma luminosa segue il tema dei pixel comune alla Ioniq.

Batteria e autonomia della Hyundai Ioniq 6

Come la Ioniq 5, la Ioniq 6 è basata sulla piattaforma e-GMP del gruppo coreano.

Dovrebbe quindi condividere il motore (o i motori) e le batterie del suo fratello minore, ma nessun dato ufficiale è stato comunicato.

Tuttavia, possiamo aspettarci un’autonomia di oltre 500 km WLTP per carica. Quest’ultima sarà anche di circa 150 kW in corrente continua, per approfittare dei terminali molto veloci del consorzio Ionity, di cui Hyundai è membro.

Prezzo e lancio

La Ioniq 6 sarà il secondo modello della famiglia elettrica Hyundai Ioniq e il quarto nella storia del marchio. Dopo il primo ritardo nel lancio annunciato per motivi tecnici, è ora il dipartimento di stile che chiede un po’ più di tempo per rivedere la sua copia. L’auto sarà infatti ridisegnata per rispettare meglio le linee del concept. Di conseguenza, a quanto pare sarà disponibile nella seconda metà del 2022.

Il prezzo, ad oggi, è ancora ignoto.