Hyundai Ioniq 6: l’arrivo dovrebbe essere imminente

Con l’introduzione della Prophecy Concept, Hyundai ha mostrato la sua ambizione di entrare nel segmento delle grandi berline elettriche dominato da Tesla. Ma la lunga attesa finirà presto con l’imminente presentazione della Hyundai Ioniq 6 definitiva.

Questo è il nome dell’auto che deriverà dalla concept car, che probabilmente è troppo sontuosa per essere trasformata in un’auto di produzione.

Di conseguenza, la Ioniq 6 si è presa il tempo per essere revisionata in modo adeguato al mercato.

Una Hyundai Ioniq 6 fedele al concept

Secondo SangYup Lee, capo del design di Hyundai, la Ioniq 6 potrebbe essere lanciata molto presto, e aggiunge che sarà perfettamente in linea con il Prophecy Concept. La Ioniq 6 è ora più lunga dei primi prototipi ed è stata ridisegnata esteticamente, ma ha anche un nuovo equipaggiamento tecnico installato nella piattaforma e-GMP.

Questo include la batteria, che avrà una capacità di 77,4 kWh. Resta da confermare quali motori saranno utilizzati e la gamma, che potrebbe essere di circa 500 km.

In contrasto con gli spigoli vivi della Ioniq 5, questa grande berlina familiare preferisce le curve morbide. La concept car Prophecy, presentata nel marzo 2020, ha dato un assaggio del modello di produzione, prendendo il nome di Ioniq 6. Hyundai sta cercando di ottenere le proporzioni giuste, con un profilo molto basso, un cofano anteriore spiovente e un tetto fortemente inclinato che ricorda i design Porsche.

Tuttavia, la firma luminosa segue il tema dei pixel comune alla Ioniq.

Come la Ioniq 5, la Ioniq 6 è basata sulla piattaforma e-GMP del gruppo coreano. Dovrebbe quindi condividere il motore (o i motori) e le batterie del suo fratello minore, ma nessun dato ufficiale è stato comunicato.

Tuttavia, possiamo aspettarci un’autonomia di oltre 500 km WLTP per carica. Quest’ultima sarà anche di circa 150 kW in corrente continua, per approfittare dei terminali molto veloci del consorzio Ionity, di cui Hyundai è membro.