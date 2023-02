Negli ultimi anni il mercato è stato invaso dai SUV, ma la Hyundai Nexo non è un crossover qualunque. La Nexo si distingue dall’immenso mare di SUV per il suo propulsore elettrico a celle di combustibile a idrogeno. Invece di dover essere collegato alla presa di corrente come la maggior parte dei veicoli elettrici, il Nexo, come il suo più vicino rivale, la Toyota Mirai, alimenta i suoi motori elettrici utilizzando l’idrogeno, con i suoi serbatoi che richiedono solo cinque minuti per essere riempiti.

In questo modo si possono percorrere fino a 611 km senza emissioni tra un rifornimento e l’altro, e le soste per il rifornimento sono molto più rapide rispetto alla ricarica di un veicolo elettrico. Ma la Nexo è frenata da un’infrastruttura quasi inesistente, con stazioni di rifornimento di idrogeno difficili se non impossibili da trovare.

Ciò significa che il Golden State è l’unico posto in America in cui Hyundai vende la Nexo, mantenendola un prodotto relativamente di nicchia.

Hyundai Nexo 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore EV, potenza e prestazioni

La pila a celle a combustibile da 95 kW e il pacco batterie da 40 kWh della Hyundai Nexo alimentano un motore elettrico da 161 cavalli. Il motore aziona le ruote anteriori attraverso un cambio a una velocità; la trazione integrale non è disponibile. Come i suoi fratelli a celle a combustibile, la Nexo non è davvero entusiasmante da guidare.

Tuttavia, lo sterzo assistito elettricamente è adeguatamente regolato, leggero ma con una sensazione di stabilità.

Interni, comfort e carico

Lo spazio interno della Hyundai Nexo 2023 per cinque passeggeri è pari a quello di altri piccoli crossover.

Gli adulti possono stare comodamente davanti o sul sedile posteriore. Gli interni del resto della gamma Hyundai si sono evoluti per avvicinarsi al design della Nexo, con ampi schermi digitali per la strumentazione e l’infotainment e comandi del cambio a pulsante.

I sedili anteriori offrono solo regolazioni elettriche di base e sono rivestiti in vinile. Nel complesso, è un ambiente piacevole e arioso, soprattutto con il tetto apribile più grande della Limited.

LEGGI ANCHE: