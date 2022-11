Hyundai Santa Fe (2023): una quinta generazione più grande

Dietro il pesante camuffamento che, per il momento, lascia a malapena intravedere le sue estremità, la prossima Hyundai Santa Fe 2023 annuncia già una dimensione più imponente di quella del suo predecessore. La prima Santa Fe, apparsa nel 2000 e venduta fino al 2006, era lunga 4,50 m, ma la seconda versione (2006-2012) ha portato le dimensioni del SUV familiare coreano a 4,70 m, lo standard attuale per i veicoli da diporto a 7 posti.

Tuttavia, la crisi di crescita non è finita per il SUV familiare coreano, come dimostra l’aumento della lunghezza a 4,79 m per l’attuale generazione lanciata nel 2018. Questa cugina tecnica della Kia Sorento (4,81 m) è sempre rimasta all’ombra di quest’ultima. Per differenziarsi, la quinta generazione della Santa Fe si è ispirata a un modello collaudato: il Land Rover Defender. Si tratta di una strategia chiaramente accettata per salire di livello e per offrire caratteristiche ancora più adatte alla famiglia.

Senza arrivare a copiare il formato del suo modello britannico (5,02 m per la versione Defender 110), la Hyundai Santa Fe potrebbe benissimo raggiungere i 4,90 m. In questo modo avrebbe 7 posti veri e non più un’architettura del tipo 5+2.

Hyundai Santa Fe 2023: uno stile più raffinato

Come già detto, gli ingegneri e i tecnici Hyundai hanno fatto molta attenzione a nascondere la poppa e la prua della futura Santa Fe. Tuttavia, l’assenza di camuffamenti sulle parti superiori della carrozzeria rivela montanti del parabrezza laccati di nero, finestrini bordati di nero e un trattamento originale dei finestrini del quarto posteriore. Il tetto è fluttuante, in linea con il design aereo delle barre portatutto.

Anche la parte superiore dei finestrini laterali è leggermente inclinata, nello spirito delle ultime Land Rover Range Rover e Land Rover Range Rover Sport. All’anteriore, attraverso le aperture necessarie per circolare sulle strade pubbliche, i fari suggeriscono contorni squadrati con luci diurne con firma luminosa a forma di H, ma per il posteriore è ancora presto per dirlo.

La futura Hyundai Santa Fe avrà uno stile simile a quello dei nuovi modelli Land Rover. Tuttavia, non sarà dotata di un motore V8 sotto il cofano. Come il fratello minore Tucson e anche l’attuale generazione, la Hyundai Santa Fe del 2023 si affiderà invece a una gamma di motori dotati di tecnologia ibrida non ricaricabile con 230 CV e una variante ibrida ricaricabile con 265 CV.