Kia Sorento 2023: le immagini del SUV ibrido a 7 posti

La Kia Sorento, uno dei pochi SUV ibridi a 7 posti sul mercato, sta per essere sottoposta a un restyling a soli tre anni dal lancio.

Sebbene la quarta e attuale generazione della Kia Sorento sia disponibile da poco più di due anni, il suo restyling si avvicina rapidamente. Un esemplare camuffato del grande SUV sudcoreano è stato appena catturato dai cacciatori di scoop. Attraverso le poche aperture nelle strisce di mascheratura, possiamo intuire un notevole cambiamento nella parte anteriore con nuovi fari, che sembrano verticali quando quelli del modello attuale sono quasi orizzontali.

Di conseguenza, ci si aspetta una griglia ridisegnata e un nuovo paraurti anteriore. Questo potrebbe permettere alla Sorento di mostrare una certa coerenza estetica con il resto della gamma e, più avanti, con la Kia EV9, la sua alternativa “a zero emissioni” annunciata per il 2023. Le modifiche potrebbero essere meno significative nella parte posteriore, limitandosi a una nuova firma luminosa e a un paraurti rivisto. Non sono ancora state diffuse immagini degli interni.

Kia Sorento 2023 restyling: nessuna tregua dalla concorrenza

Senza mettere in ombra la EV9 100% elettrica, la Kia Sorento restyling dovrebbe comunque essere disponibile in una gamma che offra vari livelli di elettrificazione. Il SUV familiare è attualmente offerto a scelta tra ibrido da 230 CV e ibrido plug-in da 265 CV. Quest’ultima potrebbe rimanere invariata, ma l’autonomia in modalità elettrica potrebbe migliorare rispetto ai 57 km attualmente dichiarati.

Tutto ciò grazie ai progressi compiuti in termini di batterie dal lancio del veicolo. Indipendentemente dal motore, le configurazioni a cinque e sette posti dovrebbero rimanere in catalogo.

Questo aggiornamento della Kia Sorento dovrebbe consentirle di tenere il passo con una concorrenza che è certamente rara ma che si sta anche modernizzando, in particolare con l’arrivo della nuova Nissan X-Trail e-Power.

L’evoluzione della Sorento dovrebbe essere presentata ufficialmente nel 2023.